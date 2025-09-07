Timu ya Taifa ya Mpira wa Wavu ya Wanawake ya Uturuki imeandika historia kwa kuifunga Japan 3-1 katika nusu fainali ya Mashindano ya Dunia ya Wanawake ya FIVB 2025 yaliyofanyika Bangkok, Thailand, na kufuzu kwa mara ya kwanza katika historia yao kwenye fainali ya mashindano hayo.
Japan ilianza kwa nguvu, ikidhibiti seti ya kwanza kwa ulinzi thabiti na mashambulizi yenye ufanisi, na kushinda 25-16. Uturuki ilijibu katika seti ya pili, ambapo Melissa Vargas na Eda Erdem Dundar waliongoza timu yao kwa ubora mkubwa na kushinda 25-17, na kusawazisha mchezo.
Uturuki iliendelea na kasi yao katika seti ya tatu, ikiweka shinikizo kwa Japan mapema na kudumisha uongozi wao hadi kushinda 25-18, na kuongoza 2-1.
Seti ya nne ilikuwa ya kusisimua, huku timu zote zikibadilishana pointi na kufikia sare ya 24-24. Uturuki ilidhibiti hali ya mambo katika dakika za mwisho, ikishinda seti hiyo 27-25 na kufanikisha ushindi wa 3-1.
Uturuki itakutana na Italia au Brazil katika mechi ya fainali Jumapili saa 12:30 GMT.
Uturuki yaifunga Sweden 85-79 kufuzu robo fainali ya EuroBasket 2025
Timu ya Taifa ya Mpira wa Kikapu ya Wanaume ya Uturuki itakutana na mshindi kati ya Poland na Bosnia na Herzegovina katika robo fainali, iliyopangwa kufanyika Septemba 9. Sweden iliwashangaza Uturuki mapema, ikifunga mashuti tisa kati ya kumi ya kwanza na kudhibiti mchezo katika kipindi cha kwanza, ikiongoza 42-37 wakati wa mapumziko.
Marekebisho ya kocha mkuu Ergin Ataman katika kipindi cha pili yalizaa matunda, ambapo timu yake ilifanya mfululizo wa pointi 14-0, ikigeuza pengo la pointi saba kuwa uongozi.
Uturuki ilijenga uongozi wa pointi 11 mwishoni mwa robo ya tatu, lakini Sweden ilijibu kupitia Ludvig Hakanson na Simon Birgander, wakisawazisha mchezo mara mbili katika kipindi cha mwisho.
Kwa mchezo ukiwa mkali katika dakika za mwisho, Alperen Sengun alichukua jukumu, akifunga pointi 6 mfululizo, ikiwemo dunk ya nguvu, na kufanikisha ushindi.
Sengun alifunga pointi 24 na kupata rebounds 16, huku Cedi Osman akiongeza pointi 17 na Ercan Osmani akifunga pointi 14 na rebounds 9.