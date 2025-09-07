Timu ya Taifa ya Mpira wa Wavu ya Wanawake ya Uturuki imeandika historia kwa kuifunga Japan 3-1 katika nusu fainali ya Mashindano ya Dunia ya Wanawake ya FIVB 2025 yaliyofanyika Bangkok, Thailand, na kufuzu kwa mara ya kwanza katika historia yao kwenye fainali ya mashindano hayo.

Japan ilianza kwa nguvu, ikidhibiti seti ya kwanza kwa ulinzi thabiti na mashambulizi yenye ufanisi, na kushinda 25-16. Uturuki ilijibu katika seti ya pili, ambapo Melissa Vargas na Eda Erdem Dundar waliongoza timu yao kwa ubora mkubwa na kushinda 25-17, na kusawazisha mchezo.

Uturuki iliendelea na kasi yao katika seti ya tatu, ikiweka shinikizo kwa Japan mapema na kudumisha uongozi wao hadi kushinda 25-18, na kuongoza 2-1.

Seti ya nne ilikuwa ya kusisimua, huku timu zote zikibadilishana pointi na kufikia sare ya 24-24. Uturuki ilidhibiti hali ya mambo katika dakika za mwisho, ikishinda seti hiyo 27-25 na kufanikisha ushindi wa 3-1.

Uturuki itakutana na Italia au Brazil katika mechi ya fainali Jumapili saa 12:30 GMT.

