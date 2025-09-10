Na Rose York

Mwaka mzito wa majonzi umepita. Hata hivyo, maandishi yangu ya kumbukumbu kutoka siku za baada ya mauaji ya Aysenur hunipiga kwa nguvu kila ninaporejea kuyasoma.

Septemba 6, 2024: “Nini cha kusema? Aysenur amefariki. Alituacha asubuhi hii akiwa na maisha, nguvu, na furaha tele. Sasa yuko miongoni mwa waliokufa.”

Maneno haya yananirudisha kwenye ghorofa ya Ramallah nilikokuwa mgonjwa nikiwa nyumbani wakati yeye alikuwapo kwenye maandamano, kwenye dakika hizo nilimwangalia nikitazama kwa hofu kifo chake kupitia video chache za kutisha zilizotumwa na wanaharakati wa International Solidarity Movement (ISM) waliokuwepo.

Ingawa ni vigumu kurudia kumbukumbu hizo, maumivu hayo yananikumbusha kuwa yote ni halisi; mwanamke mzuri mwenye akili nyingi amekufa, na muuaji wake pamoja na wote waliomshirikisha wanashindwa kuwajibishwa.

Aysenur Ezgi Eygi alikuwa na umri wa miaka 26, alipata shahada hivi karibuni, alikuwa raia wa Marekani na Uturuki, na alikuwa mtafiti wa masuala ya haki maisha yake yote.

Mnamo mwaka 2016, akiwa na umri wa miaka 18 tu, alisafiri kwenda Standing Rock kuonyesha mshikamano na walinzi wa maji wa asili dhidi ya bomba la mafuta la Dakota Access Pipeline.

Alipokuwa mtu mzima, aliandaa mikusanyiko ya misaada kwa watu wanaohitaji, aliunga mkono haki za wahamiaji kama msaidizi wa masuala ya kisheria, na alishiriki katika ‘UW Liberated Zone’ mwaka 2024, akipigania dhidi ya ushirikiano wa Chuo Kikuu cha Washington katika mauaji ya halaiki ya Wapalestina.

Alikuwa na uwezo wa ajabu wa kupata marafiki kupitia tabia yake ya ukarimu na ukweli, na alikuwa jasiri sana hata akiwa na woga. Ni miongoni mwa watu waliopendwa, alipendwa kwa ukarimu wake, misimamo yake, huruma, ubunifu, udadisi, akili, na ucheshi wake mzuri.

Nilikutana naye kwa mara ya kwanza Yerusalemu Septemba 1 mwaka uliopita, kabla ya mafunzo yetu na ‘ISM’ — kundi lililoanzishwa na Wapalestina mwaka 2001 wakati wa Intifada ya Pili.

ISM huwaleta pamoja wanaharakati wa kimataifa wanaotumia uwepo wao, haki za kisheria, na vitendo visivyo vya vurugu kuzuia jaribio la Israel la kuiba, kuharibu, kuwashambulia au kuwaua Wapalestina.

Tulitumia wiki hiyo pamoja kama wenzetu, tukijifunza kutoka kwa watu, kula vizuri, kukaa mitaani hadi usiku, na kuvuta sigara ambazo Aysenur alikuwa akizifunga kwa mikono.

Mauaji ya kulengwa

Septemba 6, Aysenur aliwaaga saa 10:20 asubuhi kwenda kwenye maandamano ya amani ya kila wiki, yakipinga ukoloni haramu wa Kizayuni wa Evyatar katika Beita, Nablus.

Baada ya sala ya Jumaa, askari wa Israel walikaribia kundi dogo na kuanza kurusha bomu za kutoa machozi na risasi kuwasambaratisha walioandamana.

Aysenur na wengine walirudi nyuma hadi kuingia shamba la mizeituni. Baadaye, katika hali ya utulivu, risasi mbili zilirushwa na mshambuliaji wa Israel aliyekuwa juu ya paa la nyumba kwenye sehemu ya kilima. Risasi moja ilimpiga mvulana wa Kipalestina mwenye umri wa miaka 18, lakini hakufa.

Risasi ya pili ilimpiga Aysenur moja kwa moja kichwani. Wafanyakazi wa huduma za afya wa Kipalestina walimbeba haraka kwenda hospitali ya karibu Nablus, ambapo madaktari walijaribu kuokoa maisha yake, lakini walishindwa. Saa 2:30 alasiri, Aysenur alifariki.

Kwa bahati mbaya, mauaji yake hayakuwa ajali ya bahati mbaya au kosa la kijeshi, bali ni kitendo cha kusudi na tabia ya kawaida ya ukatili wa Israel.

Wapalestina hukumbwa na ukatili huu wa kupuuzwa kila siku. Katika kijiji kingine cha Nablus, masaa hayo hayo, askari wa Israel alimuua Bana Amjad Bakr, msichana wa miaka 13, akiwa nyumbani kwake wakati wa shambulio la wavamizi. Bana alipelekwa hospitali hiyo hiyo na kuwekwa kwenye chumba kimoja cha maiti.

Serikali ya Israel, kama kawaida, ilitoa taarifa isiyothibitishwa na mashahidi wala video.