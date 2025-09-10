Na Rose York
Mwaka mzito wa majonzi umepita. Hata hivyo, maandishi yangu ya kumbukumbu kutoka siku za baada ya mauaji ya Aysenur hunipiga kwa nguvu kila ninaporejea kuyasoma.
Septemba 6, 2024: “Nini cha kusema? Aysenur amefariki. Alituacha asubuhi hii akiwa na maisha, nguvu, na furaha tele. Sasa yuko miongoni mwa waliokufa.”
Maneno haya yananirudisha kwenye ghorofa ya Ramallah nilikokuwa mgonjwa nikiwa nyumbani wakati yeye alikuwapo kwenye maandamano, kwenye dakika hizo nilimwangalia nikitazama kwa hofu kifo chake kupitia video chache za kutisha zilizotumwa na wanaharakati wa International Solidarity Movement (ISM) waliokuwepo.
Ingawa ni vigumu kurudia kumbukumbu hizo, maumivu hayo yananikumbusha kuwa yote ni halisi; mwanamke mzuri mwenye akili nyingi amekufa, na muuaji wake pamoja na wote waliomshirikisha wanashindwa kuwajibishwa.
Aysenur Ezgi Eygi alikuwa na umri wa miaka 26, alipata shahada hivi karibuni, alikuwa raia wa Marekani na Uturuki, na alikuwa mtafiti wa masuala ya haki maisha yake yote.
Mnamo mwaka 2016, akiwa na umri wa miaka 18 tu, alisafiri kwenda Standing Rock kuonyesha mshikamano na walinzi wa maji wa asili dhidi ya bomba la mafuta la Dakota Access Pipeline.
Alipokuwa mtu mzima, aliandaa mikusanyiko ya misaada kwa watu wanaohitaji, aliunga mkono haki za wahamiaji kama msaidizi wa masuala ya kisheria, na alishiriki katika ‘UW Liberated Zone’ mwaka 2024, akipigania dhidi ya ushirikiano wa Chuo Kikuu cha Washington katika mauaji ya halaiki ya Wapalestina.
Alikuwa na uwezo wa ajabu wa kupata marafiki kupitia tabia yake ya ukarimu na ukweli, na alikuwa jasiri sana hata akiwa na woga. Ni miongoni mwa watu waliopendwa, alipendwa kwa ukarimu wake, misimamo yake, huruma, ubunifu, udadisi, akili, na ucheshi wake mzuri.
Nilikutana naye kwa mara ya kwanza Yerusalemu Septemba 1 mwaka uliopita, kabla ya mafunzo yetu na ‘ISM’ — kundi lililoanzishwa na Wapalestina mwaka 2001 wakati wa Intifada ya Pili.
ISM huwaleta pamoja wanaharakati wa kimataifa wanaotumia uwepo wao, haki za kisheria, na vitendo visivyo vya vurugu kuzuia jaribio la Israel la kuiba, kuharibu, kuwashambulia au kuwaua Wapalestina.
Tulitumia wiki hiyo pamoja kama wenzetu, tukijifunza kutoka kwa watu, kula vizuri, kukaa mitaani hadi usiku, na kuvuta sigara ambazo Aysenur alikuwa akizifunga kwa mikono.
Mauaji ya kulengwa
Septemba 6, Aysenur aliwaaga saa 10:20 asubuhi kwenda kwenye maandamano ya amani ya kila wiki, yakipinga ukoloni haramu wa Kizayuni wa Evyatar katika Beita, Nablus.
Baada ya sala ya Jumaa, askari wa Israel walikaribia kundi dogo na kuanza kurusha bomu za kutoa machozi na risasi kuwasambaratisha walioandamana.
Aysenur na wengine walirudi nyuma hadi kuingia shamba la mizeituni. Baadaye, katika hali ya utulivu, risasi mbili zilirushwa na mshambuliaji wa Israel aliyekuwa juu ya paa la nyumba kwenye sehemu ya kilima. Risasi moja ilimpiga mvulana wa Kipalestina mwenye umri wa miaka 18, lakini hakufa.
Risasi ya pili ilimpiga Aysenur moja kwa moja kichwani. Wafanyakazi wa huduma za afya wa Kipalestina walimbeba haraka kwenda hospitali ya karibu Nablus, ambapo madaktari walijaribu kuokoa maisha yake, lakini walishindwa. Saa 2:30 alasiri, Aysenur alifariki.
Kwa bahati mbaya, mauaji yake hayakuwa ajali ya bahati mbaya au kosa la kijeshi, bali ni kitendo cha kusudi na tabia ya kawaida ya ukatili wa Israel.
Wapalestina hukumbwa na ukatili huu wa kupuuzwa kila siku. Katika kijiji kingine cha Nablus, masaa hayo hayo, askari wa Israel alimuua Bana Amjad Bakr, msichana wa miaka 13, akiwa nyumbani kwake wakati wa shambulio la wavamizi. Bana alipelekwa hospitali hiyo hiyo na kuwekwa kwenye chumba kimoja cha maiti.
Serikali ya Israel, kama kawaida, ilitoa taarifa isiyothibitishwa na mashahidi wala video.
Licha ya maombi ya familia ya Aysenur ya uchunguzi huru, Marekani iliwaruhusu Israel kufanya uchunguzi wake — bila kushangaza, wauaji walijitengenezea msamaha wa makosa yote.
Sio mara ya kwanza
Aysenur hakuwa mwanaharakati wa kujitolea wa ISM wa kwanza kuuawa na jeshi la Israel. Mwaka wa 2003, Rachel Corrie, wa kutoka Washington na mwanaharakati wa Uingereza Thomas Hurndall waliuawa na majeshi ya Israel katika mji wa Rafah — Corrie alipokuwa akijaribu kuzuia uharibifu wa nyumba ya mfamasia wa Kipalestina Samir Nasrallah, na Hurndall alipokuwa akilinda watoto wawili wakishambuliwa na majeshi.
Baada ya kifo cha Aysenur, wanaharakati wa kujitolea wa ISM bado wanajeruhiwa na wajambazi na majeshi, kukamatwa na kurudishwa makwao. Hata hivyo mateso yao hayalingani na juhudi zisizoisha za Israel za kuwanyamazisha na kuondoa Wapalestina.
Katika mwaka mmoja tangu kifo chake, Israel bado inakwepa uwajibikaji kwa makosa yote, na nina wasiwasi familia ya Aysenur, kama familia ya Rachel Corrie, hawataweza kupata msaada halisi kutoka serikali kuu.
Serikali ya Marekani bado inaruhusu Israel kuendelea kuua, kuwakamata na kuwatesa Wamarekani, hata watoto.
Kwa sasa, Mohammed Ibrahim, mtoto wa Kipalestina-Mmarekani mwenye umri wa miaka 16 kutoka Florida, amekuwa gerezani bila kushtakiwa tangu Machi, katika magereza ya Israel yanayojulikana kwa kuwadhalilisha watoto Wapalestina, kwa tuhuma za kurusha jiwe.
Licha ya makosa dhidi ya Wamarekani na sheria ya Leahy inayozuia ufadhili wa vikosi vya usalama vya kigeni vinavyofanya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, serikali ya Marekani inaendelea kuisaidia Israel na kuisaidia kununua silaha kutoka kwa watengenezaji wa Marekani kwa mabilioni ya dola.
Kushindikana kupatikana kwa haki
Wawakilishi wa jimbo la Washington, ambao wanapaswa kupigania haki, maisha na uhuru wa wananchi wao, wamekosa kupata uwajibikaji kwa Aysenur, na msaada wao unaonekana kupungua.
Seneta Maria Cantwell hasa, anapendelea kuhudhuria picha za pamoja na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, msaliti wa vita anayesakamwa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki.
Wawakilishi wote wa serikali ya Washington, isipokuwa Balozi Pramila Jayapal, wanaendelea kupokea fedha na maagizo kutoka kwa American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) na mashirika mengine ya lobby ya Israel, ambao wangependelea kuyaficha mauaji ya Wamarekani na Waisraeli.
Kwa hiyo, ni lazima niulize, maafisa wetu wana moyo gani, kutuma salamu za rambirambi kwa familia huku wakiwaruhusu wauaji kupata msamaha?
Majira haya ya joto yalikuwa kumbukumbu ya kuhitimu kwake chuo kikuu. Nilipojiandaa kwa sherehe yangu ya kuhitimu Juni, nilijikuta nikiwa na huzuni kuu.
Mwaka mmoja uliopita, familia yake walikusanyika kusherehekea juhudi zake, wakitumaini juu ya maisha yake yajayo.
Ninashuku hawakuwahi kufikiria wanachukua picha ya ushahidi wake, picha iliyochapishwa mtaani Ramallah na Beita, na kuwa kichwa cha habari za kila gazeti la dunia kuhusu mauaji yake.
Katika picha, alikuwa amevaa mavazi ya shule, akiwa amefunikwa na keffiyeh na akitabasamu kwa uzuri. Nalia kwa mabadiliko ya tukio la kumbukumbu ya maisha yake kuwa huzuni kubwa.
Ni familia zingine ngapi, hasa huko Palestina, zimepata huzuni kama hiyo?