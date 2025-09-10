UTURUKI
1 dk kusoma
Uturuki yatoa rambirambi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kufuatia shambulio la kigaidi
Watu kadhaa wauawa katika shambulio wakati wa mazishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.
Shughuli za ADF mashariki mwa Congo zimeongezeka katika miaka ya hivi karibuni. / AA
10 Septemba 2025

Uturuki siku ya Jumatano imetoa salamu za rambirambi kwa wale waliopoteza maisha yao katika shambulio la kigaidi lililolenga mazishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC).

"Tumesikitishwa sana na vifo vya watu kadhaa waliouawa katika shambulio la kigaidi lililofanywa na kundi la Allied Democratic Forces (ADF), lenye uhusiano na DEASH, katika jimbo la Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo," ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki.

"Tunatoa pole na salamu za rambirambi kwa familia za waliopoteza maisha yao na kwa watu wa DRC," taarifa hiyo iliongeza.

Siku ya Jumanne, watu kadhaa waliuawa katika shambulio linalodaiwa kufanywa na kundi la Allied Democratic Forces (ADF), ambalo lina uhusiano na kundi la kigaidi la Daesh.

Shughuli za ADF mashariki mwa DRC zimeongezeka katika miaka ya hivi karibuni.

Kundi hili lilianzishwa nchini Uganda, lakini limevuka mipaka na kujijenga katika eneo la Kivu kwa kutumia hali ya kisiasa isiyo imara na migogoro ya ndani.

Kundi hili limehusika na mashambulio ya mauaji dhidi ya vikosi vya usalama na raia, hasa katika maeneo ya vijijini.

CHANZO:AA
