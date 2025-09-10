Uturuki siku ya Jumatano imetoa salamu za rambirambi kwa wale waliopoteza maisha yao katika shambulio la kigaidi lililolenga mazishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC).

"Tumesikitishwa sana na vifo vya watu kadhaa waliouawa katika shambulio la kigaidi lililofanywa na kundi la Allied Democratic Forces (ADF), lenye uhusiano na DEASH, katika jimbo la Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo," ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki.

"Tunatoa pole na salamu za rambirambi kwa familia za waliopoteza maisha yao na kwa watu wa DRC," taarifa hiyo iliongeza.

Siku ya Jumanne, watu kadhaa waliuawa katika shambulio linalodaiwa kufanywa na kundi la Allied Democratic Forces (ADF), ambalo lina uhusiano na kundi la kigaidi la Daesh.