Mogeleaji mmoja ameandika historia katika Mashindano ya Dunia ya Maji yanayoendelea huko Singapore. Mustafa Hashim, mwenye umri wa miaka 15, amekuwa mogeleaji wa kwanza kuwakilisha Somalia katika mashindano haya.

Hashim alizaliwa na kukulia London, ambapo alianza kuogelea akiwa na umri wa miaka tisa katika ukumbi wa mashindano ya kuogelea la Olimpiki la London 2012 - ambalo bado ni uwanja wake wa mazoezi hadi leo. Ingawa yuko mbali na fukwe za Mogadishu zenye jua, moyo wake umebaki umefungwa na bendera ya bluu na nyeupe ya Somalia.

Akiwa na hamu ya kuwakilisha asili yake, Hashim aliwasiliana na Shirikisho la Kuogelea la Somalia miezi kadhaa kabla ya mashindano ya kimataifa. Ombi lake lilipokelewa kwa shauku kubwa na rais wa shirikisho hilo, Ali Ahmed Abuukar, na muda mfupi baadaye, historia ikaanza kuandikwa.

Katika Mashindano ya Dunia ya kuogelea, Hashim alishiriki katika matoleo matatu. Alimaliza nafasi ya 72 katika mbio za wanaume za mita 100 za Breaststroke kwa muda wa 1:16.69 na nafasi ya 104 katika mbio za mita 100 za Freestyle, akitumia muda wa 1:05.01.

Taa ya matumaini

Ingawa hakushinda medali, aliweka jina la Somalia katika rekodi za kimataifa za kuogelea—mafanikio ambayo yanapongezwa zaidi kutokana na ukosefu kamili wa miundombinu ya maji nchini humo.

Ushiriki wake pia umefungua mlango kwa Somalia kutafuta ufadhili wa kimataifa ili kuendeleza vifaa vya kuogelea na kukuza michezo ya majini.

Mustafa anaona safari yake sio tu kama ushindi wa kibinafsi bali kama taa ya matumaini kwa vijana wa Kisomali.