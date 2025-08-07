Kamati ya Nidhamu ya Shirikisho la soka la CAF imeliwajibisha Shirikisho la Soka la Tanzania (TFF) kwa kukiuka utaratibu wa CAF wa Usalama na Usalama katika michuano ya ya wachezaji wanaocheza ligi za nyumbani inayoendelea ya CHAN 2024.

CAF inasema hii ni kama ilivyoainishwa katika Kifungu cha 82 na 83 cha Kanuni za Nidhamu za CAF na Kifungu cha 24 na 28 cha Kanuni za Usalama na Usalama za CAF.

CAF inasema faini hiyo inatokana na matukio wakati wa mechi ya Tanzania na Burkina Faso ambapo mashabiki katika viwanja hivyo walifanya utovu wa nidhamu na kukiuka itifaki za ulinzi na usalama.

Kamati ya Nidhamu ya CAF imelipata Shirikisho la Soka Tanzania na hatia na kulitoza faini ya dola 10,000.