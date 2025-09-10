AFRIKA
1 dk kusoma
Raia wa China wahukumiwa miaka 20 jela kwa kosa la utekaji nyara Afrika Kusini
Mamlaka ya Mashtaka ya Kitaifa (NPA) imepongeza hukumu hiyo kama hatua muhimu katika vita dhidi ya biashara haramu ya binadamu nchini Afrika Kusini.
Raia wa China wahukumiwa miaka 20 jela kwa kosa la utekaji nyara Afrika Kusini
Washukiwa hao wakifikishwa kuhukumiwa katika mahakama moja mjini Johannesburg. / / Wengine
10 Septemba 2025

Mahakama ya Afrika Kusini imewahukumu kifungo cha miaka 20 gerezani raia saba wa China kwa kosa la utekaji nyara na kazi za kulazimishwa, kulingana na taarifa kutoka kwa shirika la habari la serikali.

Walithibitishwa kuwa na hatia mwanzoni mwa mwaka huu kwa utekaji nyara na kazi za kulazimishwa zinazohusisha raia 91 wa Malawi.

Hukumu hii inatokea baada ya kukamatwa kwao miaka sita iliyopita wakati polisi walipotekeleza operesheni ya kukamata watu katika kiwanda kimoja mjini Johannesburg, mji wa kibiashara, ambapo wahamiaji haramu wakiwemo watoto waliopatwa wakifanya kazi chini ya hali mbaya sana, ripoti za SABC zinasema.

Zilizopendekezwa

Mamlaka ya Mashtaka ya Kitaifa (NPA) imepongeza hukumu hii kama hatua kubwa katika kupambana na biashara ya binadamu nchini Afrika Kusini.

“Mfumo wetu wa kusaidia waathirika wa biashara ya binadamu unaendelea,” amesema msemaji wa NPA, Phindi Mjonondwane.

Mamlaka za Afrika Kusini mara kwa mara huokoa wahamiaji wasio na hati za kusafiria, wengi wao ni wageni kutoka nchi nyingine za Afrika, ambao mara nyingi hushikiliwa na wahalifu wa biashara ya binadamu chini ya hali mbaya za kibinadamu.

CHANZO:TRT Afrika
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us