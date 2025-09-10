Nchi za Afrika pamoja na Umoja wa Afrika zimelaani vikali mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel siku ya Jumanne ambayo yalilenga uongozi wa kundi la Wapalestina la Hamas lililoko Qatar, huku zikionya kuwa hatua hiyo imekiuka uhuru wa taifa hilo la Ghuba.
Rais wa Tume ya Umoja wa Afrika (AUC) ameeleza kuwa shambulio hilo lina hatari ya kuleta mgogoro mkubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati.
Mahmoud Ali Youssouf alibainisha umuhimu wa Qatar katika upatanishi na diplomasia kwa muda mrefu, na kuomba "mazungumzo mapya kuelekea amani ya haki na ya kudumu katika Mashariki ya Kati."
Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri pia ilielezea shambulio la Israel kama "ukiukaji wazi wa sheria za kimataifa na uhuru wa taifa."
‘Mfano wa hatari’
Kairo ilisema shambulio hilo ni "mfano hatari na ongezeko lisilokubalika la mzozo." Ilionyesha mshikamano kamili na Qatar na kuitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kuzuia mashambulio ya Israel na kuwawajibisha wahusika.
Somalia ilisema mashambulio ya Israel ni "ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa" na tishio kwa amani na usalama wa kikanda na kimataifa.
“Somalia inalaani vikali vitendo vya kijeshi vya kigaidi vilivyofanywa na mamlaka za uvamizi za Israel dhidi ya makazi ya raia huko Doha, ambavyo vinakiuka uhuru wa kitaifa wa Jamhuri ya Qatar, na kwa makusudi vinawalenga raia wasio na hatia kinyume na mikataba yote ya kimataifa,” ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Somalia siku ya Jumanne.
Somalia ilitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lichukue jukumu lake na kuchukua hatua za haraka kuzuia vitendo vya mara kwa mara vya uvamizi wa Israel na kuhakikisha ulinzi wa raia.
‘Ukiukaji wa uhuru wa taifa’
Wizara ya Mambo ya Nje ya Morocco pia ililaani "shambulio la Israel na ukatili wa ukiukaji wa uhuru wa nchi ndugu Qatar."
“Ufalme wa Morocco unathibitisha mshikamano wake kamili na Jamhuri ya Qatar dhidi ya chochote kinachoweza kuathiri usalama wake, ukombozi wake wa ardhi na amani ya wananchi wake na wakazi,” ilisema taarifa hiyo.
Algeria ilisema inakanusha vikali na kulaani vikali shambulio baya la Israel, kulingana na taarifa kutoka wizara yake ya mambo ya nje.
Nchi hiyo ya Afrika Kaskazini ilionyesha "mshikamano wake kamili na wa dhati na Jamhuri ya Qatar."