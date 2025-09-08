Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, ametangaza kutiwa saini kwa Mkataba wa Haki za Watoto katika Ulimwengu wa Kidijitali, akiuita kuwa hatua muhimu katika kuwalinda watoto duniani kote.
“Hakika, leo tumepiga hatua muhimu na ya thamani kubwa — siyo tu kwa watoto wa nchi yetu, bali kwa watoto wote duniani,” alisema Erdogan katika taarifa yake siku ya Jumatatu.
Mkataba huo, uliotayarishwa kwa lugha tano tofauti, una vipengele 13 vinavyolenga kuhakikisha usalama wa watoto mtandaoni hadi pale watakapoweza kujitetea kuhusu haki zao za kidijitali. Pia unaweka mfumo wa ushirikiano wa kimataifa unaoweka maslahi bora ya watoto mbele katika mazingira ya kidijitali.
“Kwa kutiwa saini kwa Mkataba wa Haki za Watoto katika Dunia ya Kidijitali, tunalenga kuongeza uelewa wa kimataifa katika eneo hili,” aliongeza Erdogan, akiwataka wananchi wa Uturuki — hususan wazazi — kusoma kwa makini maandiko ya makubaliano hayo.
Haki za kidijitali
Kwa mujibu wa Wizara ya Familia na Huduma za Kijamii ya Uturuki, lengo ni kuwalinda watoto hadi waweze kujitetea kuhusu haki zao katika mazingira ya kidijitali.
Mkataba huu pia unalenga kujenga mfumo endelevu wa ushirikiano unaoweka maslahi ya watoto mbele. Unazitaka pande zote husika kuwajibika katika kuhakikisha usalama wa watoto kwenye mitandao.
“Mtoto” amefafanuliwa kama mtu yeyote mwenye umri wa chini ya miaka 18, na “ulimwengu wa kidijitali” unajumuisha majukwaa yote, maudhui, programu na maeneo ya mwingiliano yanayopatikana kupitia mtandao na teknolojia zilizounganishwa.
Vipengele vya mkataba vinahakikisha kila mtoto ana haki ya kupata teknolojia za habari na mawasiliano kwa njia salama, ya haki, na yenye maana.
Pia vinakataza maudhui yanayohusisha watoto na yenye dhuluma, lugha ya chuki, unyanyasaji, matusi, kamari au michezo ya kubahatisha, kwa kuwa yanaweza kudhuru afya yao ya kimwili, kiakili au kihisia.