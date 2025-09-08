Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, ametangaza kutiwa saini kwa Mkataba wa Haki za Watoto katika Ulimwengu wa Kidijitali, akiuita kuwa hatua muhimu katika kuwalinda watoto duniani kote.

“Hakika, leo tumepiga hatua muhimu na ya thamani kubwa — siyo tu kwa watoto wa nchi yetu, bali kwa watoto wote duniani,” alisema Erdogan katika taarifa yake siku ya Jumatatu.

Mkataba huo, uliotayarishwa kwa lugha tano tofauti, una vipengele 13 vinavyolenga kuhakikisha usalama wa watoto mtandaoni hadi pale watakapoweza kujitetea kuhusu haki zao za kidijitali. Pia unaweka mfumo wa ushirikiano wa kimataifa unaoweka maslahi bora ya watoto mbele katika mazingira ya kidijitali.

“Kwa kutiwa saini kwa Mkataba wa Haki za Watoto katika Dunia ya Kidijitali, tunalenga kuongeza uelewa wa kimataifa katika eneo hili,” aliongeza Erdogan, akiwataka wananchi wa Uturuki — hususan wazazi — kusoma kwa makini maandiko ya makubaliano hayo.

Haki za kidijitali