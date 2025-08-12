Dechan Moussavou aliipa timu yake ya Jamhuri ya Congo goli katika dakika ya 19 na kuwashangaza wengi, lakini Joseph Layousse akawasawazishia Simba wa milima ya Teranga katika kipindi cha pili kwenye uwanja wa Amaan.

Kwa matokeo hayo sasa Senegal wana alama nne baada ya mechi mbili, huku Congo ikiwa na alama mbili.