Ouattara alizaliwa tarehe mosi Januari 1942 na kwa sasa ana umri wa miaka 83. Kitaaluma yeye ni mwanauchumi.

Amefanya kazi na Shirika la Fedha Duniani IMF na baadaye Benki Kuu ya Afrika Magharibi kati ya miaka ya sitini hadi mwishoni mwa miaka ya themanini.

Alichaguliwa kuwa Waziri Mkuu wa Cote d’Ivoire 1990 wakati huo rais akiwa Felix Houphouet-Boigny.

Baada ya rais Houphouet-Boigny kufariki dunia mwaka 1993 kukawa na mvutano wa nani atamrithi huku Ouattara akitofautiana na aliyekuwa rais wa bunge la nchi hiyo Henri Konan Bedie ambaye kikatiba ndiye anayeruhusiwa kurithi uongozi.

Ouattara alijiuzulu na kurudi kwenye kazi yake ya IMF na kuhudumu kama Naibu Mkurugenzi Mkuu hadi 1999.

Jeshi likafanya mapinduzi lakini Ouattara hakuruhusiwa kusimama uchaguzi wa 2000 kutokana na kura ya maamuzi iliyotaka mgombea wa urais awe na wazazi wote wawili wenye asili ya Cote d’Ivoire.