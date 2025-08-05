Alassane Ouattara wa Cote d’Ivoire
Alassane Ouattara wa Cote d’Ivoire
Alassane Dramane Ouattara ni Rais wa Cote d’Ivoire ambaye amekuwa rais wa taifa hilo la Afrika Magharibi tangu mwaka 2010 na hivi majuzi ametangaza kugombea tena katika uchaguzi wa Urais wa mwezi Oktoba.
Na Wazir Khamsin
5 Agosti 2025

Ouattara alizaliwa tarehe mosi Januari 1942 na kwa sasa ana umri wa miaka 83. Kitaaluma yeye ni mwanauchumi.

Amefanya kazi na Shirika la Fedha Duniani IMF na baadaye Benki Kuu ya Afrika Magharibi kati ya miaka ya sitini hadi mwishoni mwa miaka ya themanini.

 Alichaguliwa kuwa Waziri Mkuu wa Cote d’Ivoire 1990 wakati huo rais akiwa Felix Houphouet-Boigny.

Baada ya rais Houphouet-Boigny kufariki dunia mwaka 1993 kukawa na mvutano wa nani atamrithi huku Ouattara akitofautiana na aliyekuwa rais wa bunge la nchi hiyo Henri Konan Bedie ambaye kikatiba ndiye anayeruhusiwa kurithi uongozi.

Ouattara alijiuzulu na kurudi kwenye kazi yake ya IMF na kuhudumu kama Naibu Mkurugenzi Mkuu hadi 1999.

Jeshi likafanya mapinduzi lakini Ouattara hakuruhusiwa kusimama uchaguzi wa 2000 kutokana na kura ya maamuzi iliyotaka mgombea wa urais awe na wazazi wote wawili wenye asili ya Cote d’Ivoire.

Inapendekezwa

 Kukawa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na hakugombea urais hadi 2010 na Tume ya Uchaguzi ikamtangaza kuwa mshindi, huku rais Laurent Gbagbo akitangaza hafla tofauti ya uapisho.

Baada ya vuta nikuvute Muungano wa Afrika na Umoja wa Mataifa ukamtambua Alassane Ouattara kama rais halali wa nchi hiyo.

Uchaguzi uliofuata wa 2015 alishinda kwa asilimia 84 ya kura zilizopigwa.

 Mwaka 2020, Ouattara alitangaza kuwa hatogombea tena na kumuunga mkono Waziri Mkuu Amadou Gon Coulibaly wa chama chake cha RDR. Coulibaly alifariki dunia kabla uchaguzi, na Ouattara akarudi tena uwanjani kupeperusha bendera.

 Kwa sehemu kubwa upinzani ulisusia uchaguzi huo na akashinda kwa asilimia 95.31.

Mwezi Juni mwaka huu chama chake cha RDR kikamteua tena kuwa mgombea wake na yeye mwenyewe akathibitisha mwezi uliopita kuwa atakuwepo kwenye kinyang’anyiro cha urais katika uchaguzi wa Oktoba.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us