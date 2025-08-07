MICHEZO
1 dk kusoma
Ni Angola au Kenya mechi ya pili kundi A CHAN 2024?
Paa weusi Angola leo wanaingia uwanjani kutafuta ushindi wao wa kwanza wakati watakapokabiliana na Harambee Stars ya Kenya katika uwanja wa Kasarani jijini Nairobi.
Ni Angola au Kenya mechi ya pili kundi A CHAN 2024?
Timu ya Taifa ya Angola. / Picha: FAF
tokea masaa 13

Kocha wa Harambee Stars Benni McCarthy anasema watakuwa makini wakati watakapokabiliana na Angola kwenye mechi ya kundi ya A, huku wakiwa tayari wametia alama tatu kibindoni.

Timu ya Angola, ambayo iko katika nafasi ya 85 katika orodha ya Shirikisho la Soka duniani FIFA, ikilinganishwa na Kenya, ambayo iko katika nafasi ya 109, na inabidi wakabiliane vilivyo kuepuka wasipoteze fursa ya kufuzu kwa hatua ya muondoano.

Inapendekezwa

Ushindi kwa Harambee Stars hakutowapa zawadi ya fedha zaidi ya dola 7,000 kutoka kwa Rais William Ruto lakini kutawasogeza karibu kufuzu kwa hatua nyingine.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us