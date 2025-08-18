Kwa matokeo hayo, yakizingatiwa pamoja na ya sare ya sifuri kwa sifuri kwa Algeria dhidi ya Niger kwenye kundi C, imewahakikishia Korongo wa Uganda kumaliza kundi hilo wakiwa kileleni kwa mara ya kwanza katika historia yao ya kucheza mashindano ya CHAN, huku Afrika Kusini ikiyaaga michuano hiyo.

Uganda yaweka Historia Kampala

Walihitaji tu sare ili kuingia hatua ya robo fainali, Uganda ilikuwa na kila sababu ya kuamini hilo baada ya goli la Jude Ssemugabi katika dakika 31.