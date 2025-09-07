Uturuki imeadhimisha kumbukumbu ya Aysenur Ezgi Eygi, raia wa Uturuki aliyepoteza maisha baada ya kuuawa na vikosi vya Israeli wakati wa maandamano katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa, mnamo tarehe 6 Septemba 2024.
Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi kuadhimisha mwaka mmoja tangu kifo chake, wizara ya mambo ya nje ya Uturuki ilimuenzi Eygi kwa "huruma na heshima," huku ikilaani mauaji yake kama ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na haki za binadamu.
"Mauaji ya raia wasio na hatia ni ishara dhahiri ya kupuuza maisha ya binadamu na kanuni za kimataifa. Uturuki itaendelea kwa uthabiti na juhudi zake kuhakikisha kuwa uhalifu huu mkubwa dhidi ya Aysenur haupiti bila adhabu," taarifa hiyo ilisomeka.
Maandamano dhidi ya makazi haramu ya Israeli
Eygi, mwenye umri wa miaka 26, ambaye alikuwa na uraia wa nchi mbili wa Uturuki na Marekani, aliuawa na jeshi la Israeli wakati wa maandamano dhidi ya makazi haramu ya Israeli katika mji wa Beita karibu na Nablus mnamo tarehe 6 Septemba 2024.
Licha ya ushahidi wa video na maelezo ya mashahidi yanayoonyesha kuwa alilengwa na mpiga risasi wa Israeli, matokeo ya awali ya jeshi la Israeli yalidai kuwa "inawezekana sana" alipigwa "kwa njia isiyo ya moja kwa moja na bila kukusudia" wakati vikosi vyao vilipokuwa vikiwapiga waandamanaji waliodaiwa kurusha mawe.
Familia yake, marafiki na mashahidi wanapinga maelezo ya Israeli, wakisema kuwa mauaji yake yalikuwa shambulio la makusudi dhidi ya mwandamanaji wa amani na wanatoa wito kwa serikali ya Marekani kufanya uchunguzi huru. Hadi sasa, hakuna mtu aliyewajibishwa.
Waendesha mashtaka wa Uturuki walizindua uchunguzi kuhusu mauaji ya Eygi, lakini kufikia tarehe 4 Septemba 2025, uchunguzi huo bado unaendelea.