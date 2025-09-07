Uturuki imeadhimisha kumbukumbu ya Aysenur Ezgi Eygi, raia wa Uturuki aliyepoteza maisha baada ya kuuawa na vikosi vya Israeli wakati wa maandamano katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa, mnamo tarehe 6 Septemba 2024.

Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi kuadhimisha mwaka mmoja tangu kifo chake, wizara ya mambo ya nje ya Uturuki ilimuenzi Eygi kwa "huruma na heshima," huku ikilaani mauaji yake kama ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na haki za binadamu.

"Mauaji ya raia wasio na hatia ni ishara dhahiri ya kupuuza maisha ya binadamu na kanuni za kimataifa. Uturuki itaendelea kwa uthabiti na juhudi zake kuhakikisha kuwa uhalifu huu mkubwa dhidi ya Aysenur haupiti bila adhabu," taarifa hiyo ilisomeka.

Maandamano dhidi ya makazi haramu ya Israeli