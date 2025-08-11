Michuano ya CHAN 2024 inaendelea kurindima katika nchi za Tanzania, Kenya na Uganda.

Hadi kufikia sasa, zipo timu zilizofurahia matokeo yao kwenye hatua za makundi, na zipo zile ambazo bado hazijafahamu hatma yao, ndani ya mashindano hayo maalumu kwa wachezaji wanaoshiriki ligi za ndani barani Afrika.

Je, unafahamu tofauti ya michuano ya CHAN na ile Kombe la Mataifa ya Afrika maarufu kama AFCON?

Ipo hivi.

Wakati michuano ya CHAN ikihusisha wachezaji wanaoshiriki ligi za ndani, michuano ya AFCON hukutanisha wachezaji wa ligi za ndani na nje ya nchi wanazochezea.

Ngoja nikupe mfano huu.

Kiungo wa Kenya Mohammed Bajaber, alikuwa ni sehemu ya Harambee Stars ambacho kinashiriki CHAN 2024 akiwa na timu ya Kenya Police.

Hata hivyo, ameshindwa kushiriki kwenye michuano ya CHAN, baada ya kusajiliwa na Simba Sports Club ya Tanzania.