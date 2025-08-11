Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika ameipongeza Chad kwa maadhimisho ya Siku ya Uhuru.

“Tukio hili muhimu linatoa fursa ya kutafakari juu ya safari ya kudumu ya Chad kama taifa huru na michango yake thabiti katika kuendeleza amani, utulivu, na ushirikiano wa kikanda katika bara zima,” amesema Mahmoud Ali Youssouf katika taarifa.

Nchi hiyo ilipata uhuru kutoka kwa Ufaransa 11 Agosti 1960.

“Kama nchi mwanachama wa Umoja wa Afrika, Chad imekuwa na jukumu muhimu katika kukuza usalama wa pamoja, kupambana na ugaidi na ushirikiano wa bara - juhudi ambazo zimesalia kuwa muhimu katika kutimiza maono ya Umoja wa Afrika iliyounganishwa, yenye ustawi na amani,” Youssouf amesema.

Nchi hiyo kwa sasa iko chini ya uongozi wa Rais Mahamat Deby, ambaye aliapishwa tarehe 23 Mei 2024 kufuatia uchaguzi wa rais wa 2024.