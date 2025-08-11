AFRIKA
Chad yaadhimisha siku ya uhuru
Nchi hiyo kwa sasa iko chini ya uongozi wa Rais Mahamat Deby, ambaye aliapishwa tarehe 23 Mei 2024 kufuatia uchaguzi wa rais wa 2024.
Mahamat Idriss Deby, rais wa Chad, ni alijipatia uongozi wa mpito wa Chad baada ya baba yake Idriss Deby kuuawa mwaka 2021/ picha: AFP
11 Agosti 2025

Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika ameipongeza Chad kwa maadhimisho ya Siku ya Uhuru.

“Tukio hili muhimu linatoa fursa ya kutafakari juu ya safari ya kudumu ya Chad kama taifa huru na michango yake thabiti katika kuendeleza amani, utulivu, na ushirikiano wa kikanda katika bara zima,” amesema Mahmoud Ali Youssouf katika taarifa.

Nchi hiyo ilipata uhuru kutoka kwa Ufaransa 11 Agosti 1960.

“Kama nchi mwanachama wa Umoja wa Afrika, Chad imekuwa na jukumu muhimu katika kukuza usalama wa pamoja, kupambana na ugaidi na ushirikiano wa bara - juhudi ambazo zimesalia kuwa muhimu katika kutimiza maono ya Umoja wa Afrika iliyounganishwa, yenye ustawi na amani,” Youssouf amesema.

Nchi hiyo kwa sasa iko chini ya uongozi wa Rais Mahamat Deby, ambaye aliapishwa tarehe 23 Mei 2024 kufuatia uchaguzi wa rais wa 2024.

Deby alichukua hatamu baada ya miaka mitatu kama kiongozi wa muda chini ya utawala wa kijeshi katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika.

Alitangazwa kuwa rais wa mpito Aprili 2021 baada ya waasi kumuua baba yake, Idriss Deby, ambaye alitawala Chad tangu mapinduzi ya miaka ya 1990.

mwenyeji wa wakimbizi

Tangu kuanza kwa mzozo nchini Sudan tarehe 15 Aprili 2023, na hadi 25 Mei 2025, serikali ya Chad, Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia Wakimbizi (UNHCR), na Shirika la Kimataifa kwa ajili ya Uhamiaji (IOM) wameripoti kuwasili kwa raia wa Sudan 844,389 wakimbizi na 273,654 waliorudi nchini Chad.

Asilimia 61 ya wakimbizi na asilimia 68 ya waliorudi ni watoto chini ya umri wa miaka 18.

CHANZO:TRT Swahili
