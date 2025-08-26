Zimbabwe imerejesha marufuku ya uagizaji wa mahindi ili kuwasaidia wakulima wa ndani, baada ya mavuno mazuri mwaka huu ambayo yamewezesha nchi hiyo kuzalisha mahindi ya kutosha kwa ajili ya viwanda vyake vya kusaga nafaka, afisa mwandamizi wa wizara ya kilimo alisema Jumatatu.

Mvua za kutosha zimeongeza uzalishaji na kubadili hali mbaya ya mwaka uliopita ambapo ukame uliosababishwa na El Nino ulilazimisha nchi kutegemea uagizaji wa mahindi, yakiwemo yale yaliyobadilishwa vinasaba.

"Tunakagua hali kila siku. Lazima tulinde ununuzi wa ndani kutoka kwa wakulima wetu wa ndani," alisema Obert Jiri, Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, alipoongea na Reuters.

Zimbabwe, ambayo hutumia takriban tani milioni 1.8 za mahindi kila mwaka, iliona uzalishaji wake ukishuka hadi takriban tani 800,000 katika mwaka wa 2023/24 kutoka tani milioni 2.3 miaka miwili iliyopita.

Hali hiyo ya upungufu ililazimisha serikali ya kusini mwa Afrika kuondoa kwa muda vikwazo vya uagizaji ili kupunguza uhaba wa chakula.