Uganda iko katika hatari ya kupokea wakimbizi milioni, Shirika la Kuhudumia Wakimbizi la Umoja wa Mataifa (UNHCR), limeonya.

Katika taarifa yake ya Jumatatu, UNHCR ilisema kuwa taifa hilo lipo katika hatari ya kupokea wakimbizi wapatao milioni 2, ifikapo mwisho wa mwaka 2025, wengi wakitokea maeneo yaliyokumbwa na machafuko ya kisiasa, ikiwemo Sudan Kusini, Sudan na DRC.

"Toka kuanza kwa mwaka 2025, wastani wa watu 600 kwa siku walifika nchini Uganda, na idadi hiyo inatarajiwa kufikia milioni 2 mwisho wa mwaka huu,” ilisema taarifa hiyo.

Kwa sasa, Uganda ndio nchi pekee iliyopokea wakimbizi wengi zaidi barani Afrika, ikiwa tayari ina jumla ya wakimbizi milioni 1.93.