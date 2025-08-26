Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, amesema kuwa nchi yake ni mdhamini wa usalama, amani na ustawi wa Wakurdi, kama ilivyo kwa ndugu zetu nchini Syria.

Matamshi hayo ya Erdogan yametolewa Jumanne, wakati wa hotuba yake ya kuadhimisha miaka 954 ya ushindi wa Malazgirt, katika jimbo la Mus, Uturuki.

“Wale watakaoelewana Ankara na Damascus ndio watakaoshinda,” alisema Erdogan katika hotuba hiyo.

Amesisitiza kuwa dira ya ‘Karne ya Uturuki’ inalenga kuijenga Uturuki iliyo kubwa, yenye nguvu na isiyo na ugaidi, na kwamba mafanikio hayo yataenea katika ukanda mzima kupitia juhudi za pamoja.

Ameongeza kuwa licha ya vikwazo, vizingiti na hujuma mbalimbali, Uturuki itaendelea kujitahidi kujijenga kama taifa lenye nguvu, linalojumuisha watu milioni 86 waliounganishwa na historia, utamaduni, ustaarabu wa pamoja na imani za pamoja.

“Kama Waturuki, Waarabu na Wakurdi, tutaishi pamoja bega kwa bega katika ardhi hii hadi mwisho,” alisema Erdogan.

Kauli hiyo imekuja wiki chache baada ya Bunge la Uturuki kuanzisha kamati ya ngazi ya juu inayolenga kuandaa njia ya kisheria kuelekea ‘Uturuki isiyo na ugaidi,’ hatua ambayo viongozi wa Uturuki wameieleza kuwa ni mgeuko wa kihistoria katika harakati za kuleta amani ukanda mzima.

Kamati hiyo, iliyopewa jina la Kamati ya Mshikamano wa Kitaifa, Udugu na Demokrasia, ilizinduliwa rasmi tarehe 5 Agosti.

Kamati hiyo inalenga kuwa jukwaa la mazungumzo kati ya Waturuki na Wakurdi, na kutatua tofauti zilizoko kupitia bunge.

“Udugu kati ya Waturuki na Wakurdi ni msingi wa jiografia yetu,” alisema Spika wa Bunge la Uturuki, Numan Kurtulmus, wakati wa hafla ya uzinduzi wa kamati hiyo.