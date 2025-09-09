Ethiopia imezindua rasmi bwawa kubwa zaidi la kuzalisha umeme barani Afrika siku ya Jumanne, mradi ambao utatoa nishati kwa mamilioni ya Waethiopia huku ikizidisha mpasuko kati ya mto Misri ambao umelitatiza eneo hilo.

Ethiopia, taifa la pili kwa watu wengi barani Afrika lenye wakazi milioni 120, inaliona Bwawa la Grand Ethiopian Renaissance (GERD) lenye thamani ya dola bilioni 5 kwenye Mto Nile kama kitovu cha matarajio yake ya maendeleo ya kiuchumi.

Ujenzi wa bwawa hili ulianza mwaka wa 2011, uzalishaji wa umeme wa bwawa hatimaye unapaswa kupanda hadi MW 5,150 kutoka MW 750 ambazo mitambo yake miwili inayofanya kazi tayari inazalisha.

Waziri Mkuu Abiy Ahmed amesema Ethiopia itatumia nishati hiyo kuboresha upatikanaji wa umeme kwa Waethiopia huku pia ikisafirisha umeme wa ziada katika eneo hilo.

Tisho kwa bwawa hilo

Majirani wa Ethiopia, hata hivyo, wametazama mradi huo ukiendelea kwa hofu.

Misri, ambayo ilijenga Bwawa lake la Juu la Aswan kwenye Mto Nile katika miaka ya 1960, inahofia GERD inaweza kuzuia usambazaji wake wa maji wakati wa ukame, na inaweza kusababisha ujenzi wa mabwawa mengine ya juu ya mto.

Imepinga vikali bwawa hilo tangu mwanzo, ikisema kuwa inakiuka mikataba ya maji ya enzi ya ukoloni wa Uingereza na inaleta tishio lililopo.

Misri, yenye wakazi wapatao milioni 108, inategemea mto Nile kwa takriban 90% ya maji yake safi.

Misri itaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo kwenye Blue Nile na "kutumia haki yake ya kuchukua hatua zote zinazofaa kutetea na kulinda maslahi ya watu wa Misri," msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri Tamim Khallaf aliiambia Reuters siku ya Jumatatu.