Taswira za wasafiri waliosimama kwenye mistari mirefu nyuma ya meza za uhamiaji jijini Mogadishu kwa sasa zimekuwa simulizi.

Mwanzoni mwa mwezi Septemba, serikali ya Somalia ilihamisha huduma zake za uhamiaji na kuzifanya ziwe za kidijiti.

Mfumo huo wenye kufanya kazi kwa kutumia dirisha la serikali, litamaliza adha ya matumizi ya karatasi katika huduma za usafiri.

Kati ya mwaka 2014 na 2021, Somalia ilizindua mfumo wa kuandikisha na kusajili wageni, wenye kuendana na sera za uhamiaji nchini humo pamoja na kanuni za kimataifa.

Mchakato huo usasishwa ndani ya miaka minne, na kuanzisha ari ya kwenda kidijiti.

Mifumo ya kisheria

Utaratibu huu mpya unaleta mapinduzi kwenye mfumo wa udhibiti na usimamizi wa vitengo vya uhamiaji nchini Somalia.

Kupitia viza hizi, wasafiri watahitajika kufanya usajili kwa njia ya mtandao kabla ya kuanza safari zao.

Mashirika ya ndege yatalazimika kulipa faini iwapo abiria wake watashindwa kujisajili kupitia mfumo huu.

Mchakato huu hufanya kazi kupitia hatua tatu, zikiwemo uhakiki, uthibitisho na utoaji wa vibali hivyo vya kusafiri.