Mkuu wa tume ya AU anadai 'utambuzi wa uhalifu, haki ya fidia' kutoka kwa nguvu za ukoloni wa zamani
Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Youssouf amekariri wito wa "haki ya upatanishi", akitaka mataifa ya zamani ya kikoloni "yakubali uhalifu wa kihistoria."
Kiongozi wa AU Mahmoud Ali Youssouf ametaka mataifa ya zamani ya kikoloni kutoa fidia muhimu kwa jamii za Afrika na Karibi. / Reuters
8 Septemba 2025

Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Youssouf, amerudia wito wa kutaka "haki ya fidia," akisisitiza kuwa nguvu za kikoloni za zamani zinapaswa "kukubali uhalifu wa kihistoria."

Akizungumza katika mkutano uliowaleta pamoja mataifa ya Afrika, nchi za Karibiani, na diaspora ya Kiafrika duniani uliofanyika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, siku ya Jumapili, Youssouf alisisitiza zaidi hitaji la "fidia ya maana" kwa nchi zilizokuwa chini ya ukoloni hapo awali.

Aidha, mkuu wa Tume ya Umoja wa Afrika alidai kuwa watawala wa zamani wa kikoloni wanapaswa "kuondoa mifumo ya kimuundo na dhuluma za kimfumo" dhidi ya Afrika na jamii za Karibiani.

"Umoja wa Afrika unasimama kwa fahari na uthabiti pamoja na kaka na dada zetu wa Karibiani katika kila hatua kuelekea haki ya fidia na ukombozi wa kweli," alisema.

Ushirikiano wa mataifa ya Afrika na Karibiani

Mkutano wa pili wa Jumuiya ya Afrika na Karibiani (CARICOM) uliandaliwa kwa lengo la "kuimarisha umoja, kuimarisha ushirikiano, na kufuatilia kwa pamoja fidia na haki ya fidia kupitia mfumo wa ushirikiano wa kina wa bara na mabara," Umoja wa Afrika ulisema.

Chombo hicho cha bara liliongeza kuwa: "Mkutano wa pili wa CARICOM unatarajiwa kuimarisha zaidi uhusiano unaokua kati ya Afrika na watu wenye asili ya Kiafrika."

Mkutano huo wa siku mbili, ulioshirikisha wakuu wa nchi na serikali, ulifanyika tarehe 6 na 7 Septemba. Mkutano wa kwanza wa aina hiyo ulifanyika Septemba 2021.

CHANZO:TRT Afrika
