Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Youssouf, amerudia wito wa kutaka "haki ya fidia," akisisitiza kuwa nguvu za kikoloni za zamani zinapaswa "kukubali uhalifu wa kihistoria."

Akizungumza katika mkutano uliowaleta pamoja mataifa ya Afrika, nchi za Karibiani, na diaspora ya Kiafrika duniani uliofanyika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, siku ya Jumapili, Youssouf alisisitiza zaidi hitaji la "fidia ya maana" kwa nchi zilizokuwa chini ya ukoloni hapo awali.

Aidha, mkuu wa Tume ya Umoja wa Afrika alidai kuwa watawala wa zamani wa kikoloni wanapaswa "kuondoa mifumo ya kimuundo na dhuluma za kimfumo" dhidi ya Afrika na jamii za Karibiani.

"Umoja wa Afrika unasimama kwa fahari na uthabiti pamoja na kaka na dada zetu wa Karibiani katika kila hatua kuelekea haki ya fidia na ukombozi wa kweli," alisema.