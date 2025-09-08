AFRIKA
Balozi wa UN afanya mazungumzo na Haftar wa Libya kuhusu serikali moja ya mpito
Umoja wa Mataifa umekuwa umekuwa ukisisitiza kuwepo kwa makubaliano nchini Libya ili kupisha maandalizi ya uchaguzi.
Mazungumzo hayo yanalenga kuharakisha mchakato wa uchaguzi nchini Libya ambao umeahirishwa kwa muda mrefu. Picha: Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa Kuunga Mkono Libya / Others
8 Septemba 2025

Kamanda Mkuu wa Jeshi la Kitaifa la Libya, Khalifa Haftar, alikutana na mjumbe wa Umoja wa Mataifa, Hanna Serwaa Tetteh, huko Benghazi kujadili ramani mpya ya njia iliyoundwa kuendeleza mchakato wa kisiasa wa nchi hiyo.

Taarifa kutoka ofisi ya Haftar ilisema kuwa mazungumzo hayo yaliyofanyika Jumapili yalijikita kwenye mpango ambao Tetteh aliwasilisha kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi uliopita.

Pendekezo hilo linataka kuundwa kwa serikali moja ya mpito ambayo itaandaa mazingira kwa ajili ya uchaguzi wa rais na bunge.

Ujumbe wa Umoja wa Mataifa umekuwa ukishinikiza makubaliano nchini Libya ili kufanikisha njia ya kuelekea uchaguzi.

Ujumbe wa Umoja wa Mataifa, pamoja na Baraza la Urais la Libya linaloongozwa na Mohamed al-Menfi, wamekuwa wakifanya kazi kupunguza mvutano na kuhakikisha maandalizi ya uchaguzi yanaendelea kama ilivyopangwa.

Kwa miaka kadhaa, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya umeongoza juhudi za kuunganisha jeshi na umekuwa ukisimamia mazungumzo tofauti yanayolenga kufanikisha uchaguzi.

