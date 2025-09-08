Kamanda Mkuu wa Jeshi la Kitaifa la Libya, Khalifa Haftar, alikutana na mjumbe wa Umoja wa Mataifa, Hanna Serwaa Tetteh, huko Benghazi kujadili ramani mpya ya njia iliyoundwa kuendeleza mchakato wa kisiasa wa nchi hiyo.

Taarifa kutoka ofisi ya Haftar ilisema kuwa mazungumzo hayo yaliyofanyika Jumapili yalijikita kwenye mpango ambao Tetteh aliwasilisha kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi uliopita.

Pendekezo hilo linataka kuundwa kwa serikali moja ya mpito ambayo itaandaa mazingira kwa ajili ya uchaguzi wa rais na bunge.

Ujumbe wa Umoja wa Mataifa umekuwa ukishinikiza makubaliano nchini Libya ili kufanikisha njia ya kuelekea uchaguzi.