Kamanda Mkuu wa Jeshi la Kitaifa la Libya, Khalifa Haftar, alikutana na mjumbe wa Umoja wa Mataifa, Hanna Serwaa Tetteh, huko Benghazi kujadili ramani mpya ya njia iliyoundwa kuendeleza mchakato wa kisiasa wa nchi hiyo.
Taarifa kutoka ofisi ya Haftar ilisema kuwa mazungumzo hayo yaliyofanyika Jumapili yalijikita kwenye mpango ambao Tetteh aliwasilisha kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi uliopita.
Pendekezo hilo linataka kuundwa kwa serikali moja ya mpito ambayo itaandaa mazingira kwa ajili ya uchaguzi wa rais na bunge.
Ujumbe wa Umoja wa Mataifa umekuwa ukishinikiza makubaliano nchini Libya ili kufanikisha njia ya kuelekea uchaguzi.
Ujumbe wa Umoja wa Mataifa, pamoja na Baraza la Urais la Libya linaloongozwa na Mohamed al-Menfi, wamekuwa wakifanya kazi kupunguza mvutano na kuhakikisha maandalizi ya uchaguzi yanaendelea kama ilivyopangwa.
Kuunganisha jeshi
Kwa miaka kadhaa, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya umeongoza juhudi za kuunganisha jeshi na umekuwa ukisimamia mazungumzo tofauti yanayolenga kufanikisha uchaguzi.