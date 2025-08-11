ZARA imejikuta katika mzozo na mamlaka ya kudhibiti viwango vya matangazo ya mauzo ya Uingereza (ASA) baada ya mamlaka hiyo kuilazimisha ZARA kuondoa picha za matangazo ya biashara walizochapisha mtandaoni kutokana na hofu ya afya ya mamodo waliotumika.

ASA imelalamika kuwa mamodo hao wamedhoofika kupita kiasi huku ikiangazia mifupa iliyojitokeza wazi shingoni miguuni na mgongoni.

Mamlaka hiyo imesema kuwa huo ni ukiukaji wa masharti ya matangazo ya umma.

ZARA imeshutumiwa kuendekeza mtindo mbaya wa maisha ulio hatari kwa afya ya watazamaji hasa vijana na watoto.

Mamodo walitumika kwengine

‘Kwa ujumla tunazingatia kuwa mkao wa modo na chaguo la mavazi kwenye tangazo ziliunda hisia kwamba modo huyo alikuwa mwembamba kupita viwango vya afya.’’ ASA ilisema.

Kutokana na hilo, ZARA ililazimika kuondoa picha nne kati ya zile walizokuwa wamechapisha.

‘‘Kulingana na vigezo vya ASA, mamodo hao walikuwa wametoa shahada za uthibitisho wa afya, kuendana na azimio la kuimarisha afya njema katika fesheni,’’ iliandika ZARA.