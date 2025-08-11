Kampuni ya nguo ya ZARA Uingereza matatani kwa kutumia mamodo 'wembamba kupita kiasi'
Kampuni ya nguo ya ZARA Uingereza matatani kwa kutumia mamodo 'wembamba kupita kiasi'
Kampuni hiyo ya kuuza nguo za mitindo imelazimishwa kuondoa picha za mauzo mtandaoni kutokana na mamodo waliotumiwa wanaohofiwa kuwa wasio na afya njema kutokana na wembamba wao
11 Agosti 2025

ZARA imejikuta katika mzozo na mamlaka ya kudhibiti viwango vya matangazo ya mauzo ya Uingereza (ASA) baada ya mamlaka hiyo kuilazimisha ZARA kuondoa picha za matangazo ya biashara walizochapisha mtandaoni kutokana na hofu ya afya ya mamodo waliotumika.

ASA imelalamika kuwa mamodo hao wamedhoofika kupita kiasi huku ikiangazia mifupa iliyojitokeza wazi shingoni miguuni na mgongoni.

Mamlaka hiyo imesema kuwa huo ni ukiukaji wa masharti ya matangazo ya umma.

ZARA imeshutumiwa kuendekeza mtindo mbaya wa maisha ulio hatari kwa afya ya watazamaji hasa vijana na watoto.

Mamodo walitumika kwengine

‘Kwa ujumla tunazingatia kuwa mkao wa modo na chaguo la mavazi kwenye tangazo ziliunda hisia kwamba modo huyo alikuwa mwembamba kupita viwango vya afya.’’ ASA ilisema.

Kutokana na hilo, ZARA ililazimika kuondoa picha nne kati ya zile walizokuwa wamechapisha.

‘‘Kulingana na vigezo vya ASA, mamodo hao walikuwa wametoa shahada za uthibitisho wa afya, kuendana na azimio la kuimarisha afya njema katika fesheni,’’ iliandika ZARA.

Zilizopendekezwa

Kampuni hiyo ilisisitiza kuwa mamodo hao wametumika katika matangazo mengine mengi ya mitindo na walithibitishwa kuwa na afya nzuri.

Hii sio mara ya kwanza

Sheria ya Uingereza inasema ni lazima mamodo wote wanaotumika waonyeshe shahada za afya kutoka kwa madaktari wenye utaalamu wa kutambua matatizo ya kula na afya.

Mnamo Desemba 2023, ZARA iliendesha kampeni ya tangazo iliyopewa jina la "Jacket," inayoonyesha misanamu iliyofunikwa kwa sanda nyeupe karibu na majengo yaliyobomoka na kusababisha shutuma kali kutoka kwa umma.

ZARA iliiondoa tangazo hilo na kutoa msamaha usio wa kuwajibika bila kuzungumzia uhusiano wake na Israel.

Kampuni ya nguo ya Uingereza ya Marks & Spencer pia iliwahi kulazimishwa kuondoa tangazo lake na ASA mwaka 2023 kwa shutuma la kutumia modo aliyeonekana "mwembamba kupita kiasi."

Mamlaka ya Viwango vya Utangazaji (ASA) ilihitimisha kuwa "haikuwajibika" kwa muuzaji rejareja kutumia picha hiyo kutangaza nguo kwenye programu yake ya simu.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
Maafisa waliofariki katika ajali ya helikopta Ghana wazikwa
Jamii ya Maasai Kenya yapinga hoteli ya kifahari katika hifadhi ya Maasai Mara
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Wanajeshi 24 wakamatwa Mali kwa njama ya kufanya mapinduzi
'Msisahau Gaza': Ujumbe wa mwisho wa mwandishi wa habari wa Al Jazeera aliyeuawa
Sudan Kusini, Uganda kuchunguza mapigano ya mpakani
Tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.1 lapiga magharibi mwa Uturuki
Nchi za Baraza la Usalama la UN zinashutumu mpango wa Israel wa kutwaa Gaza
Rais wa Uturuki akaribisha maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia
Waziri wa Ulinzi wa Somalia Fiqi awapongeza wanajeshi kwa 'ushujaa' dhidi ya magaidi wa Al Shabab
Maelfu wafanya maandamano nchini Sudan kuishukuru Uturuki
Njaa na magonjwa yanaenea nchini Sudan - shirika la Umoja wa Mataifa
DR Congo inawatuhumu waasi kwa mauaji ya raia licha ya kuwepo kwa mapatano
Uturuki na Senegal wadhamiria kuendeleza urafiki chanya ushindi wa pande zote
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us