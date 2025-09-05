Maelfu ya Wasomali wameandamana mitaani jijini Mogadishu kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad, ikiwa ni sikukuu iliyotangazwa rasmi na serikali.

Wizara ya Kazi na Masuala ya Kijamii ilitangaza siku hiyo kama mapumziko ya umma kwa wafanyakazi wa serikali na sekta binafsi kwa heshima ya tukio hilo.

Katika tarehe 12 ya Rabiul Awwal kwenye kalenda ya Kiislamu, Waislamu duniani kote hukusanyika kuadhimisha kuzaliwa kwa Mtume Muhammad.

Kwa mwaka huu, siku ya Maulidi imeadhimishwa kote Somalia kwa kisomo cha Qur’an, kaswida za kidini, na zefe.

Sherehe kama hizo pia zimefanyika katika sehemu nyingine za ulimwengu wa Kiislamu.

Katika mji mkuu, Mogadishu, barabara zilifurika waumini, wengi wao wakiwa vijana waliovaa mavazi meupe na wakipeperusha bendera za kijani kibichi.

Makundi ya watu yalitoka misikitini na kujazana katika maeneo ya wazi wakitoa mashairi na kaswida za maadhimisho ya Mtume Muhammad, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press.

Wanazuoni wa Kiislamu walikuwa wakisoma aya za Qur’ani kupitia vipaza sauti huku watu wakicheza kwa pamoja, wakipiga makofi na kushangilia kwa furaha.

Maulidi ina maana ya ndani kwa wengi

Baadhi ya vijana walirekodi mikusanyiko hiyo kwa simu zao na kupaza moja kwa moja kwa marafiki walioko nje ya nchi, huku wengine wakibeba mabango yenye maandiko ya sifa kwa Mtume.