AFRIKA
1 dk kusoma
Watoto 200 wafariki katika maporomoko ya ardhi Sudan - shirika la misaada
Shirika la Save the Children linasema watu 150, ikiwemo watoto 40, wamenusurika na wanatibiwa kwa sasa.
Watoto 200 wafariki katika maporomoko ya ardhi Sudan - shirika la misaada
Miili 300 imepatikana katika kijiji cha Tarseen, nchini Sudan baada ya maporomoko ya ardhi. / Reuters
5 Septemba 2025

Mapromoko hatari ya ardhi katika eneo la magharibi mwa Sudan la Darfur mwishoni mwa wiki limesababisha vifo vya watoto wasiopungua 200, shirika la misaada lilisema Ijumaa, huku juhudi za uokoaji zikiendelea katika eneo hilo.

Watu zaidi 1,000, wengi wao wamefukiwa kwenye matope, wanaaminika kupoteza maisha yao katika maporomoko ya Agosti 31.

Save the Children linasema watu 150, ikiwemo watoto 40, wamenusurika na wanatibiwa kwa sasa.

“Hili ni janga juu ya janga ambalo kwa sasa ni mgogoro nchini Sudan. Haya ni moja ya majanga mabaya zaidi kuwahi kutokea Sudan,” Mkurugenzi wa operesheni wa Save the Children nchini Sudan, Francesco Lanino, ameliambia shirika la AP siku ya Ijumaa.

Zilizopendekezwa

Sudan tayari ilikuwa inakumbwa na hali mbaya zaidi kwa watu duniani iliyosababishwa na vita vya wenyewe tangu vilipoanza Aprili 2023 katika mji mkuu, Khartoum.

Mamlaka nchini Sudan zilipata miili ya watu 375 siku ya Alhamisi waliofariki katika maporomoko ya ardhi kufuatia mvua kubwa ilionyesha kwa siku kadhaa katika kijiji cha Tarasin kwenye Milima ya Marrah.

Shirika la Save the Children na mashirika mengine ya misaada yanapeleka misaada kwa watu walioathirika na kuwasaidia kuwasafirisha hadi katika maeneo salama kwa kutumia ngamia na punda.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us