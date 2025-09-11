AFRIKA
1 dk kusoma
Luhaga Mpina 'asafishiwa njia' ya kugombea Urais
Uchaguzi mkuu chini Tanzania unatarajiwa kufanyika Oktoba 29, 2025.
Luhaga Mpina 'asafishiwa njia' ya kugombea Urais
Jumla ya vyama 18 vitashiriki katika Uchaguzi Mkuu wa Tanzania. / / Wengine
11 Septemba 2025

Mgombea Urais wa Tanzania kupitia chama cha ACT-Wazalendo, Luhaga Mpina, ameibuka mshindi katika kesi aliyoifungua kupinga kuenguliwa kwenye mchakato wa urejeshaji wa fomu za uteuzi wa kugombea urais.

Mahakama Kuu ya Tanzania, kupitia jopo la majaji watatu, imeamuru mchakato huo uendelee kutoka pale uliposimama.

Uamuzi huo umetolewa leo jijini Dodoma na jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu likiongozwa na Majaji Abdi Kagomba, Evaristo Longopa na John Kahyoza.

Kesi hiyo, iliyofunguliwa kwa hati ya dharura na bodi ya wadhamini wa ACT-Wazalendo pamoja na Mgombea huyo wa Urais, ilipinga uamuzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi wa kumzuia Mpina kurejesha fomu za uteuzi, hatua iliyokuwa ikimwondoa rasmi kwenye kinyang’anyiro cha urais.

Zilizopendekezwa

Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama, Mpina sasa anaruhusiwa kuendelea na mchakato wa kugombea urais, hatua inayofanya jumla ya vyama vitakavyoshiriki katika Uchaguzi Mkuu wa Tanzania kufikia 18.

Uchaguzi nchini Tanzania unategemea kufanyika Oktoba, 29, 2025.

CHANZO:TRT Afrika
Soma zaidi
Mambo ambayo Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, atayapa kipaumbele anapoelekea Italia
Watu 200 wakamatwa huku waandamanaji wakipambana na polisi mjini Paris
Kesi ya Joseph Kony yaendelea ICC bila mwenyewe kuwepo
Rwanda kubadilisha sheria ya matumizi ya barabara
Misri inapinga kuanzishwa kwa bwawa la Ethiopia, inaandika kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa
Waandamanaji wanaounga mkono Palestina wavuruga chakula cha jioni cha Baraza la Mawaziri la Trump
Meli ya msaada ya Tunisia inayoelekea Gaza inaripoti shambulio la pili la ndege isiyo na rubani
Erdogan azungumza kwa simu na Emir wa Qatar, akitaja shambulio la Israel dhidi ya Doha kama ujambazi
Viongozi wakuu wa Hamas wanusurika na shambulio la anga la Israel nchini Qatar
Vichwa vya nguruwe vyapatikana nje ya misikiti kadhaa Paris: Polisi
Samia: Chagueni mafiga matatu
Gombo wa CUF aahidi ‘kuwapunguzia’ Watanzania makali ya maisha
Mgombea Urais aahidi kufuga mamba Ikulu
Ethiopia kuwania nafasi ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa COP32
Boti ya Global Sumud ya msaada wa Gaza ilipigwa na droni katika pwani ya Tunisia
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us