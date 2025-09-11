Idadi ya wafanyakazi wa misaada waliotekwa nyara nchini Sudan Kusini imeongezeka mara mbili mwaka huu, hii ni kulingana na maafisa wawili waandamizi wa mashirika ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu.

Mashirika ya misaada yameelezea wasiwasi wao kuhusu usalama wa wafanyakazi wao na usumbufu wa huduma zao katika kuokoa maisha katika eneo linalokumbwa na mojawapo ya migogoro mikubwa ya kibinadamu duniani.

Baadhi ya waliotekwa nyara waliachiliwa baada ya malipo ya fidia, kulingana na watu watatu walio na taarifa kuhusu mazungumzo hayo. Hata hivyo, mfanyakazi mmoja wa misaada alifariki akiwa bado ameshikiliwa mapema mwezi huu, kwa mujibu wa vyanzo kadhaa, ikiwa ni pamoja na Edmund Yakani, mwanaharakati maarufu wa haki za kiraia nchini humo.

Umoja wa Mataifa kwa muda mrefu umeitaja Sudan Kusini kama moja wapo ya maeneo hatari zaidi kwa wafanyakazi wa misaada. Hata hivyo, wachambuzi wanasema ongezeko la utekaji nyara kwa lengo la fidia ni mwenendo mpya na wa kutia wasiwasi.

"Hofu kubwa ni kwamba hili linaweza kuwa tatizo la kitaifa," alisema Daniel Akech, mtaalamu wa Sudan Kusini kutoka Kundi la Kimataifa la Mgogoro.

Zaidi ya wafanyakazi 30 wa misaada wa Sudan Kusini wametekwa nyara mwaka huu, kulingana na maafisa wawili wa misaada ya kibinadamu. Hii ni zaidi ya mara mbili ya idadi ya wafanyakazi waliotekwa nyara mwaka 2024, walisema maafisa hao.

Maafisa hao walizungumza na Shirika la Habari la Associated Press kwa masharti ya kutotajwa majina kwa sababu hawakuruhusiwa kujadili masuala ya usalama na walihofia madhara kwa wafanyakazi wao, jambo ambalo lingeathiri upatikanaji wa mashirika yao nchini humo.

Mapigano kati ya jeshi la kitaifa na vikundi vya upinzani yameongezeka mwaka huu, yakionyesha baadhi ya vurugu mbaya zaidi tangu makubaliano ya amani ya 2018 yalipomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya watu takriban 400,000 na kuunda serikali ya umoja dhaifu.

Baadhi ya wachambuzi wanasema mapigano hayo yanahusiana na mvutano kuhusu mrithi wa Rais Salva Kiir, huku uvumi kuhusu afya yake inayodhoofika ukiongezeka.

"Baadhi ya utekaji nyara kwa sababu za kisiasa, kama vile kuwalazimisha raia kujiunga na jeshi, umekuwepo kwa miaka, lakini utekaji nyara kwa lengo la fidia ni jambo jipya," alisema Ferenc Marko, mtaalamu wa Sudan Kusini.

"Kwa kweli, ni mwenendo wa kutia wasiwasi ambao unaweza kufanya kazi za kibinadamu kuwa ngumu sana" katika majimbo ya Equatoria ya Kati na Magharibi, aliongeza.

James Unguba, mfanyakazi wa misaada wa Sudan Kusini, alitekwa nyara mwezi uliopita katika kaunti ya Tambura, jimbo la Equatoria Magharibi, na alifariki akiwa ametekwa Septemba 3, kulingana na watu watatu walio na taarifa kuhusu kifo chake.

Watu hao walisema Unguba, aliyefanya kazi katika shirika la misaada la ndani, alitekwa nyara na watu waliovaa sare za jeshi la kitaifa. Hali halisi ya kifo chake haikufahamika mara moja.