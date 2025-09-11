Machar amekuwa chini ya kizuizi cha nyumbani tangu Machi kuhusiana na mashambulizi yaliyofanywa na kundi la White Army katika mji wa Nasir, kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini.

Mashtaka haya dhidi ya Machar yanaongeza mgogoro uliopo kati ya makundi mawili makuu ya kisiasa nchini humo — kundi la kwanza linaloongozwa na Machar na lingine linaloongozwa na Rais Salva Kiir — ambao walipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 2013 na 2018, vikitokea vifo vya watu takriban 400,000.

Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa wito wa kumwachilia huru Machar mara kwa mara, wakihofia kuwa kukaa kwake gerezani kunaweza kusababisha nchi kurudi tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe.

“Ushahidi unaonyesha kuwa Jeshi la Nyeupe lilitekeleza mashambulizi hayo chini ya amri na ushawishi wa baadhi ya viongozi wa Harakati ya Ukombozi wa Wananchi wa Sudan/Jeshi la Upinzani (SPLM/A-iO), ikiwa ni pamoja na Dk. Riek Machar Teny,” alisema Waziri wa Sheria, Joseph Geng, wakati akizungumza na waandishi wa habari.