Machar amekuwa chini ya kizuizi cha nyumbani tangu Machi kuhusiana na mashambulizi yaliyofanywa na kundi la White Army katika mji wa Nasir, kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini.
Mashtaka haya dhidi ya Machar yanaongeza mgogoro uliopo kati ya makundi mawili makuu ya kisiasa nchini humo — kundi la kwanza linaloongozwa na Machar na lingine linaloongozwa na Rais Salva Kiir — ambao walipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 2013 na 2018, vikitokea vifo vya watu takriban 400,000.
Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa wito wa kumwachilia huru Machar mara kwa mara, wakihofia kuwa kukaa kwake gerezani kunaweza kusababisha nchi kurudi tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe.
“Ushahidi unaonyesha kuwa Jeshi la Nyeupe lilitekeleza mashambulizi hayo chini ya amri na ushawishi wa baadhi ya viongozi wa Harakati ya Ukombozi wa Wananchi wa Sudan/Jeshi la Upinzani (SPLM/A-iO), ikiwa ni pamoja na Dk. Riek Machar Teny,” alisema Waziri wa Sheria, Joseph Geng, wakati akizungumza na waandishi wa habari.
“Huku Serikali ya Jamhuri ya Sudan Kusini ikiunga mkono ushirikiano wa wadau wa kimataifa, umma na vyombo vya habari kuhusu tukio la Nasir, suala hili sasa liko katika hatua za kisheria,” aliongeza.
Rais Kiir alimrejesha Machar katika wadhifa wa makamu wa rais wa kwanza kama sehemu ya makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini ushirikiano wao umeendelea kuwa dhaifu na mapigano ya mara kwa mara yameendelea kati ya pande hizo mbili.
Mbali na Machar, watu wengine 20 wameshitakiwa katika kesi hii, wakiwemo Waziri wa zamani wa Nishati ya Petroli, Puot Kang Chol. Kati ya washtakiwa hao, 13 bado wako huru, na wanasakwa na serikali alisema Waziri Geng.
Edmund Yakani, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Community Empowerment for Progress Organization, kundi la wanaharakati wa Sudan Kusini, alisema ana matumaini kuwa mahakama itakayoshughulikia kesi ya Machar na wengine saba itakuwa ya haki na “mahakama yenye ufanisi, si mahakama ya hila,” alisema kupitia taarifa.