Rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha Ijumaa kwamba hatashiriki mkutano ujao wa viongozi wa Kundi la 20 (G20) nchini Afrika Kusini mwezi Novemba, akisema atamtuma Makamu wa Rais JD Vance badala yake.

"Sitakwenda, JD atakwenda. Makamu wa rais mzuri sana, na anatarajia kushiriki," Trump aliwaambia waandishi wa habari katika Ofisi ya Oval, baada ya kutangaza kuwa Marekani itakuwa mwenyeji wa mkutano wa G20 mwaka 2026 huko Miami.

Trump alikuwa tayari ameashiria mwezi Julai kwamba angekosa mkutano huo na kumtuma mtu mwingine kuwakilisha Marekani, akitaja kutoridhishwa kwake na sera za Afrika Kusini.

Rais huyo wa Marekani amekuwa akikosoa sera za ndani na za nje za Afrika Kusini - kuanzia sera ya ardhi hadi kesi inayodai Israel inafanya mauaji ya kimbari huko Gaza.