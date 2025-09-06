AFRIKA
Trump kutohudhuria mkutano wa G20 nchini Afrika Kusini, na badala yake kumtuma makamu, Vance
Rais Trump mnamo Julai aliashiria kutohudhuria mkutano huo na kutuma mtu mwingine kuiwakilisha Marekani, akitaja kutoidhinisha kwake sera za Afrika Kusini.
PICHA: Rais wa Marekani Donald Trump akikutana na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Ikulu ya Marekani Mei 2025. / Reuters
6 Septemba 2025

Rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha Ijumaa kwamba hatashiriki mkutano ujao wa viongozi wa Kundi la 20 (G20) nchini Afrika Kusini mwezi Novemba, akisema atamtuma Makamu wa Rais JD Vance badala yake.

"Sitakwenda, JD atakwenda. Makamu wa rais mzuri sana, na anatarajia kushiriki," Trump aliwaambia waandishi wa habari katika Ofisi ya Oval, baada ya kutangaza kuwa Marekani itakuwa mwenyeji wa mkutano wa G20 mwaka 2026 huko Miami.

Trump alikuwa tayari ameashiria mwezi Julai kwamba angekosa mkutano huo na kumtuma mtu mwingine kuwakilisha Marekani, akitaja kutoridhishwa kwake na sera za Afrika Kusini.

Rais huyo wa Marekani amekuwa akikosoa sera za ndani na za nje za Afrika Kusini - kuanzia sera ya ardhi hadi kesi inayodai Israel inafanya mauaji ya kimbari huko Gaza.

Trump alisaini amri ya kiutendaji mwezi Februari kupunguza msaada wa kifedha wa Marekani kwa Afrika Kusini. Mwezi Mei, Trump alimkabili Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na madai ya uongo kuhusu mauaji ya kimbari ya wazungu na unyakuzi wa ardhi wakati wa mkutano wa Ikulu ya White House.

Mapema mwaka huu, Waziri wa Mambo ya Nje Marco Rubio pia alisusia mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa G20 uliofanyika Afrika Kusini, ambayo ina urais wa G20 kuanzia Desemba 2024 hadi Novemba 2025.

CHANZO:TRT Afrika
