Morocco iliandika historia siku ya Ijumaa kwa kuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kufuzu kwa Kombe la Dunia la 2026 litakalofanyika katika nchi tatu, Marekani, Mexico na Canada. Walihakikisha nafasi yao kwa ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Niger huko Rabat.
Ushindi huu mkubwa uliipa Morocco uongozi usioweza kufikiwa katika Kundi E, huku wakiwa na mechi mbili bado. Sare ya 1-1 ya Tanzania dhidi ya Jamhuri ya Congo huko Brazzaville mapema siku hiyo ilifungua njia kwa Morocco kufuzu.
Kufuzu kwa Morocco kumeweka msingi wa mchujo wa Afrika, na timu nyingine zitakuwa zikitafuta kufuata nyayo zao, huku Nigeria ikitarajiwa kucheza dhidi ya Rwanda siku ya Jumamosi.
Kwa timu kadhaa bado zikiwa na nafasi, safari ya kuelekea Kombe la Dunia huko Chile inajitokeza kuwa ya kusisimua na isiyotabirika.
Mechi nyingine zilizochezwa
Katika mechi nyingine zilizochezwa siku ya Ijumaa, Burkina Faso ilijiongezea nafasi kwa ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Djibouti. Licha ya kupunguzwa hadi wachezaji 10 mapema kwenye mchezo, Burkina Faso waliongoza kupitia bao la Cyriaque Irie na hawakutazama nyuma tena.
Misri pia ilichukua hatua kubwa kuelekea kufuzu kwa Kombe la Dunia kwa kuifunga Ethiopia 2-0 huko Cairo. Mohamed Salah na Omar Marmoush walifunga penalti katika kipindi cha kwanza na kuweka Wafarao katika nafasi nzuri.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC) ilipata ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Sudan Kusini huko Juba. Cedrick Bakambu na Yoane Wissa walifunga mabao kwa ajili ya Leopards, ambao sasa wako kileleni mwa kundi lao.
Senegal ilihakikisha ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Sudan. Kalidou Koulibaly na Pape Matar Sarr walifunga mabao kwa ajili ya Simba wa Teranga.