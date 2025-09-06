Morocco iliandika historia siku ya Ijumaa kwa kuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kufuzu kwa Kombe la Dunia la 2026 litakalofanyika katika nchi tatu, Marekani, Mexico na Canada. Walihakikisha nafasi yao kwa ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Niger huko Rabat.

Ushindi huu mkubwa uliipa Morocco uongozi usioweza kufikiwa katika Kundi E, huku wakiwa na mechi mbili bado. Sare ya 1-1 ya Tanzania dhidi ya Jamhuri ya Congo huko Brazzaville mapema siku hiyo ilifungua njia kwa Morocco kufuzu.

Kufuzu kwa Morocco kumeweka msingi wa mchujo wa Afrika, na timu nyingine zitakuwa zikitafuta kufuata nyayo zao, huku Nigeria ikitarajiwa kucheza dhidi ya Rwanda siku ya Jumamosi.

Kwa timu kadhaa bado zikiwa na nafasi, safari ya kuelekea Kombe la Dunia huko Chile inajitokeza kuwa ya kusisimua na isiyotabirika.

Mechi nyingine zilizochezwa