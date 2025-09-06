MICHEZO
2 dk kusoma
Morocco iliishinda Niger na kuwa timu ya kwanza ya Afrika kufuzu kwa Kombe la Dunia la 2026
Nigeria wanatazamiwa kucheza mchezo wao Jumamosi dhidi ya Rwanda huku mechi za kufuzu kwa Kombe la Dunia zikiendelea.
Morocco iliishinda Niger na kuwa timu ya kwanza ya Afrika kufuzu kwa Kombe la Dunia la 2026
Morocco iliibuka na ushindi dhidi ya Niger mjini Rabat na kujihakikishia nafasi katika Kombe la Dunia la 2026. / AP
6 Septemba 2025

Morocco iliandika historia siku ya Ijumaa kwa kuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kufuzu kwa Kombe la Dunia la 2026 litakalofanyika katika nchi tatu, Marekani, Mexico na Canada. Walihakikisha nafasi yao kwa ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Niger huko Rabat.

Ushindi huu mkubwa uliipa Morocco uongozi usioweza kufikiwa katika Kundi E, huku wakiwa na mechi mbili bado. Sare ya 1-1 ya Tanzania dhidi ya Jamhuri ya Congo huko Brazzaville mapema siku hiyo ilifungua njia kwa Morocco kufuzu.

Kufuzu kwa Morocco kumeweka msingi wa mchujo wa Afrika, na timu nyingine zitakuwa zikitafuta kufuata nyayo zao, huku Nigeria ikitarajiwa kucheza dhidi ya Rwanda siku ya Jumamosi.

Kwa timu kadhaa bado zikiwa na nafasi, safari ya kuelekea Kombe la Dunia huko Chile inajitokeza kuwa ya kusisimua na isiyotabirika.

Mechi nyingine zilizochezwa

Zilizopendekezwa

Katika mechi nyingine zilizochezwa siku ya Ijumaa, Burkina Faso ilijiongezea nafasi kwa ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Djibouti. Licha ya kupunguzwa hadi wachezaji 10 mapema kwenye mchezo, Burkina Faso waliongoza kupitia bao la Cyriaque Irie na hawakutazama nyuma tena.

Misri pia ilichukua hatua kubwa kuelekea kufuzu kwa Kombe la Dunia kwa kuifunga Ethiopia 2-0 huko Cairo. Mohamed Salah na Omar Marmoush walifunga penalti katika kipindi cha kwanza na kuweka Wafarao katika nafasi nzuri.

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC) ilipata ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Sudan Kusini huko Juba. Cedrick Bakambu na Yoane Wissa walifunga mabao kwa ajili ya Leopards, ambao sasa wako kileleni mwa kundi lao.

Senegal ilihakikisha ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Sudan. Kalidou Koulibaly na Pape Matar Sarr walifunga mabao kwa ajili ya Simba wa Teranga.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us