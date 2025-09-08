Misri imeitaka tena Israel kukubali pendekezo la kusitisha mapigano huko Gaza, huku ikilaani vikali mashambulizi yanayoendelea ya Israel, juhudi za kulazimisha watu kuhama, na matumizi ya njaa kama silaha dhidi ya Wapalestina.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, Badr Abdelatty, alitoa ujumbe huo wakati wa mkutano mjini Cairo na afisa wa Palestina, Jibril Rajoub, Katibu Mkuu wa Kamati Kuu ya Fatah, kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri. Wizara hiyo haikutoa maelezo kuhusu muda wa ziara ya Rajoub.

Mazungumzo yalijikita katika juhudi za kuhamasisha msaada wa kimataifa kwa ajili ya taifa la Palestina na maandalizi ya mkutano wa kimataifa kuhusu utekelezaji wa suluhisho la mataifa mawili, unaotarajiwa kufanyika New York baadaye mwezi huu kando ya mikutano ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.

Abdelatty alisisitiza kuwa Misri inapinga operesheni za kijeshi za Israel huko Gaza na akarudia wito wa Tel Aviv kukubali mpango wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Misri na Qatar, ambao unategemea pendekezo lililotolewa na Mjumbe Maalum wa Marekani kwa Mashariki ya Kati, Steve Witkoff.

Vita vya Mauaji Gaza