Misri imerejelea wito kwa Israel kukubali pendekezo la kusitisha mapigano Gaza
Misri imewataka Israeli tena kukubali mapendekezo ya mara kwa mara ya kusimamisha vita katika Ghaza, huku ikiwakashifu kwa nguvu uvamizi unaoendelea wa Israeli dhidi ya Wapalestina.
Badr Abdelatty, waziri wa mambo ya nje wa Misri, amemhimiza Israel ikubali kusitisha mapigano Gaza. / Picha: Reuters
8 Septemba 2025

Misri imeitaka tena Israel kukubali pendekezo la kusitisha mapigano huko Gaza, huku ikilaani vikali mashambulizi yanayoendelea ya Israel, juhudi za kulazimisha watu kuhama, na matumizi ya njaa kama silaha dhidi ya Wapalestina.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, Badr Abdelatty, alitoa ujumbe huo wakati wa mkutano mjini Cairo na afisa wa Palestina, Jibril Rajoub, Katibu Mkuu wa Kamati Kuu ya Fatah, kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri. Wizara hiyo haikutoa maelezo kuhusu muda wa ziara ya Rajoub.

Mazungumzo yalijikita katika juhudi za kuhamasisha msaada wa kimataifa kwa ajili ya taifa la Palestina na maandalizi ya mkutano wa kimataifa kuhusu utekelezaji wa suluhisho la mataifa mawili, unaotarajiwa kufanyika New York baadaye mwezi huu kando ya mikutano ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.

Abdelatty alisisitiza kuwa Misri inapinga operesheni za kijeshi za Israel huko Gaza na akarudia wito wa Tel Aviv kukubali mpango wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Misri na Qatar, ambao unategemea pendekezo lililotolewa na Mjumbe Maalum wa Marekani kwa Mashariki ya Kati, Steve Witkoff.

Vita vya Mauaji Gaza

Zilizopendekezwa

Misri na Qatar zimekuwa zikisimamia mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Israel na Hamas kwa lengo la kufanikisha kubadilishana wafungwa na kusitisha vita. Hamas ilikubali pendekezo hilo mnamo Agosti 18, ikikubali usitishaji wa mapigano wa siku 60, lakini Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, bado hajajibu.

Vita vya Israel dhidi ya Gaza vimesababisha vifo vya karibu Wapalestina 64,400 tangu Oktoba 2023. Kampeni hiyo ya kijeshi imeharibu Gaza, ambayo sasa inakabiliwa na njaa.

Mwezi Novemba mwaka jana, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu (ICC) ilitoa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na Waziri wake wa zamani wa Ulinzi, Yoav Gallant, kwa makosa ya kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza.

Israel pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya kimbari katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ) kwa vita vyake dhidi ya Gaza.

CHANZO:AA
