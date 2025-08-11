Wenyeji Kenya waliwashinda Morocco 1-0 katika michuano ya TotalEnergies CAF African Nations Championship (CHAN) 2024 iliyofanyika jijini Nairobi Jumapili.

Kenya, ambao wamecheza mechi tatu bila kupoteza, sasa wanaongoza Kundi A wakiwa na alama saba.

Wenyeji walicheza kipindi cha pili dhidi ya Morocco wakiwa na wachezaji 10 baada ya kiungo Chrispine Erambo kuonyeshwa kadi nyekundu ya moja kwa moja katika dakika za mwisho za kipindi cha kwanza.

Shuti la Ryan Ogam katika dakika ya 42 lilikuwa la kuamua ushindi kwenye Uwanja wa Moi International Sports Centre Jumapili, huku kikosi cha Benni McCarthy kikivunja matarajio kwa kuwashinda Morocco waliokuwa wakipewa nafasi kubwa ya kushinda.

Kiongozi mbunifu

Ogam alifunga bao hilo muhimu, na wachezaji wa McCarthy wakalinda uongozi huo kwa ujasiri mkubwa.

Matokeo haya yanaiweka Kenya karibu na kufuzu kwa robo fainali kwa mara ya kwanza katika historia yao ya michuano hii, baada ya ushindi wa 1-0 dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sare ya 1-1 dhidi ya Angola.

Haikuwa ujanja tu. Ilikuwa ni uporaji wa mbinu - na mbunifu huyo hakuwa mwingine ila Benni McCarthy, mshambuliaji wa zamani wa kimataifa wa Afrika Kusini, mtu ambaye aliwahi kujifunza sanaa ya giza ya kujilinda kutoka kwa José Mourinho mwenyewe.

"Nilicheza chini ya meneja - José Mourinho - Gwiji wa usimamizi wa mchezo kama huo," McCarthy alisema katika mkutano wa waandishi wa habari baada ya mechi. "Kucheza na wachezaji 10 ni hatari, lakini tulifanya kama kitu cha kawaida. Nilijifunza ustadi huu kutoka kwake: Nikaze wapi, nimetoe nani."