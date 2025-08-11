Wenyeji Kenya waliwashinda Morocco 1-0 katika michuano ya TotalEnergies CAF African Nations Championship (CHAN) 2024 iliyofanyika jijini Nairobi Jumapili.
Kenya, ambao wamecheza mechi tatu bila kupoteza, sasa wanaongoza Kundi A wakiwa na alama saba.
Wenyeji walicheza kipindi cha pili dhidi ya Morocco wakiwa na wachezaji 10 baada ya kiungo Chrispine Erambo kuonyeshwa kadi nyekundu ya moja kwa moja katika dakika za mwisho za kipindi cha kwanza.
Shuti la Ryan Ogam katika dakika ya 42 lilikuwa la kuamua ushindi kwenye Uwanja wa Moi International Sports Centre Jumapili, huku kikosi cha Benni McCarthy kikivunja matarajio kwa kuwashinda Morocco waliokuwa wakipewa nafasi kubwa ya kushinda.
Kiongozi mbunifu
Ogam alifunga bao hilo muhimu, na wachezaji wa McCarthy wakalinda uongozi huo kwa ujasiri mkubwa.
Matokeo haya yanaiweka Kenya karibu na kufuzu kwa robo fainali kwa mara ya kwanza katika historia yao ya michuano hii, baada ya ushindi wa 1-0 dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sare ya 1-1 dhidi ya Angola.
Haikuwa ujanja tu. Ilikuwa ni uporaji wa mbinu - na mbunifu huyo hakuwa mwingine ila Benni McCarthy, mshambuliaji wa zamani wa kimataifa wa Afrika Kusini, mtu ambaye aliwahi kujifunza sanaa ya giza ya kujilinda kutoka kwa José Mourinho mwenyewe.
"Nilicheza chini ya meneja - José Mourinho - Gwiji wa usimamizi wa mchezo kama huo," McCarthy alisema katika mkutano wa waandishi wa habari baada ya mechi. "Kucheza na wachezaji 10 ni hatari, lakini tulifanya kama kitu cha kawaida. Nilijifunza ustadi huu kutoka kwake: Nikaze wapi, nimetoe nani."
Hata sare itatosha
Wasifu wa McCarthy chini ya Mourinho unajumuisha taji la Ligi ya Mabingwa akiwa na Porto na mechi nyingi ambapo ushindi ulijengwa kwenye safu ya ulinzi. Siku ya Jumapili, alizama katika uzoefu huo.
"Mabeki wanaweza kuhitajika kufanya kazi ya viungo au washambuliaji. Hilo ndilo nililojifunza kutoka kwa José - unapopoteza mchezaji, unamtoa mshambuliaji, kuweka farasi mmoja mbele, na wengine 'kuegesha basi' ... au kwa upande wetu, kuegesha treni na basi mbele!"
Na hivyo ndivyo Kenya ilivyofanya. Bryne Omondi, ambaye tayari alikuwa bora kwenye sare ya 1-1 dhidi ya Angola, hakuweza kushindwa dhidi ya Morocco, na kuokoa msururu wa kuwakatisha tamaa Wanasimba wa Atlas.
Ushindi huo unaiweka Kenya kwenye ncha ya kutinga robo fainali ya kihistoria katika mchuano wao wa kwanza. Ushindi dhidi ya Zambia katika mchezo wao wa mwisho wa kundi utawahakikishia nafasi ya kwanza katika Kundi A; hata sare inaweza kutosha.
Ukumbusho mzito wa kutotabirika
Morocco, kwa upande mwingine, lazima sasa ijipange upya ili kuepuka kubanduliwa mapema. Kwa timu iliyojinadi kwa mechi 14 bila kushindwa CHAN na sifa ya kuwanyamazisha wenyeji, Jumapili ilikuwa ukumbusho mzito wa kutotabirika kwa shindano hilo.
Kwa Kocha McCarthy, ilikuwa vita vya kibinafsi na vya kitaalam. Mshambulizi huyo wa zamani wa Afrika Kusini alifunga dhidi ya Morocco kwenye AFCON 1998; sasa, karibu miongo mitatu baadaye, ameandaa ushindi ambao unaweza kuunda upya nafasi ya soka ya Kenya kwenye ramani ya bara.