Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan siku ya Jumapili aliwasili katika mji wa bandari wa Tianjin nchini China kuhudhuria mkutano wa 25 wa Baraza la Wakuu wa Nchi wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) kama mgeni wa heshima.

Akiendelea na shughuli zake za kidiplomasia kando ya mkutano huo, Erdogan alikutana na Rais wa China Xi Jinping na Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif siku ya Jumapili. Aidha, anatarajiwa kuhutubia Mkutano wa SCO katika kikao kilichopanuliwa siku ya Jumatatu. Pia atafanya mazungumzo ya pande mbili na viongozi wengine wanaoshiriki mkutano huo.

Ziara hii ni ya kwanza kwa Erdogan nchini China baada ya miaka mitano na inakuja wakati ambapo kuna uhusiano wa kimkakati unaoimarika kati ya Ankara na Beijing.

Mkutano wa SCO wa mwaka huu una umuhimu wa kipekee kutokana na hali ya misukosuko duniani, ikiwa ni pamoja na hali ya sintofahamu kuhusu usitishaji vita kati ya Urusi na Ukraine na shinikizo linaloongezeka kwa uchumi wa dunia kutokana na sera za ushuru za Rais wa Marekani Donald Trump.

Akizungumzia umuhimu wa ushiriki wa Uturuki katika SCO, Waziri Mkuu wa zamani wa Kyrgyzstan Djoomart Otorbaev aliiambia TRT World kwa njia ya simu kutoka Bishkek kwamba uwepo wa Ankara katika mkutano huo unaonyesha “mkakati wake wa makusudi: kusawazisha ushirikiano wa Magharibi huku ikizidisha ushirikiano na Eurasia.”

Otorbaev alielezea Uturuki kama “sauti pekee ya NATO katika SCO,” akibainisha kuwa tangu 2012 imekuwa mwanachama wa kwanza na pekee wa NATO kuwa na hadhi ya mshirika wa mazungumzo wa SCO. “Nafasi hii adimu inaonyesha mkakati wa makusudi wa Ankara: kusawazisha ushirikiano wa Magharibi huku ikizidisha ushirikiano na Eurasia,” alieleza.

Kyrgyzstan, pamoja na Urusi, China, Kazakhstan, na Tajikistan, ilikuwa miongoni mwa wanachama waanzilishi wa “Shanghai Five” iliyoanzishwa mwaka 1996. Kundi hilo baadaye lilibadilika kuwa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) mwaka 2001 kwa kuingiza Uzbekistan.

Tangu wakati huo, SCO imepanuka kwa kiasi kikubwa. India na Pakistan zilijiunga kama wanachama kamili mwaka 2018, zikifuatiwa na Iran mwaka 2023 na Belarus mwaka 2024. Leo, shirika hilo linajumuisha mataifa 10 wanachama, waangalizi wawili, na washirika wa mazungumzo 14—kwa pamoja wakihusisha zaidi ya asilimia 41 ya idadi ya watu duniani, zaidi ya asilimia 34 ya Pato la Taifa la Dunia (PPP), na karibu robo ya eneo la ardhi duniani.