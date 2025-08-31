UTURUKI
Erdogan wa Uturuki na mwenzake Xi wa China wajadili teknolojia na uwekezaji katika mkutano wa SCO
Uturuki na China pia zilijadili kuimarisha ushirikiano kupitia Ukanda wa Kati na Mpango wa Ukanda na Barabara.
Erdogan wa Uturuki na mwenzake Xi wa China wajadili teknolojia na uwekezaji katika mkutano wa SCO
Erdogan alisisitiza haja ya biashara iliyo sawa na endelevu. / AA
31 Agosti 2025

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekutana na mwenzake wa China, Xi Jinping, kujadili mahusiano ya pande mbili wakati wa mkutano uliofanyika katika mji wa bandari wa Tianjin, China.

Mkutano huo wa Jumapili ulifanyika pembezoni mwa mkutano wa 25 wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai, ambapo pande zote mbili zilijadili masuala ya biashara, uwekezaji, na utulivu wa kikanda.

Rais Erdogan alisema kuwa mahusiano ya kiuchumi yanapaswa kuimarishwa kupitia uwekezaji endelevu na wenye uwiano, akiongeza kuwa biashara pekee haiwezi kuhakikisha utulivu wa muda mrefu.

"Biashara ya pande mbili inapaswa kuungwa mkono na uwekezaji ili kuhakikisha uwiano na uendelevu; kuna fursa kubwa katika teknolojia za kidijitali, nishati, afya, na utalii, na kuongeza uratibu kati ya kampuni za Kichina kuwekeza nchini Türkiye kutakuwa na manufaa," ilisema taarifa ya urais wa Uturuki.

Kuhakikisha mifumo inabaki hai

Zilizopendekezwa

Rais Erdogan pia alisisitiza umuhimu wa kuoanisha zaidi mpango wa Uturuki wa Korrido ya Kati na mradi wa China wa Ukanda na Barabara ili kuimarisha muunganisho wa kikanda.

Pande zote mbili zilikubaliana kuweka mifumo ya mashauriano hai, kudumisha mazungumzo ya mara kwa mara na ushirikiano wa kitaasisi ili kuimarisha ushirikiano wao.

Akisisitiza uhusiano wa kimkakati kati ya Ankara na Beijing, Erdogan alithibitisha tena uungwaji mkono wake kwa sera ya "China Moja."

Viongozi hao pia walipitia migogoro ya kimataifa, ikiwemo vita vya Urusi na Ukraine, hali ya kibinadamu huko Gaza, na hatua za pamoja zinazowezekana kuhusu Syria.

CHANZO:TRT World and Agencies
