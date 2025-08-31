Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekutana na mwenzake wa China, Xi Jinping, kujadili mahusiano ya pande mbili wakati wa mkutano uliofanyika katika mji wa bandari wa Tianjin, China.

Mkutano huo wa Jumapili ulifanyika pembezoni mwa mkutano wa 25 wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai, ambapo pande zote mbili zilijadili masuala ya biashara, uwekezaji, na utulivu wa kikanda.

Rais Erdogan alisema kuwa mahusiano ya kiuchumi yanapaswa kuimarishwa kupitia uwekezaji endelevu na wenye uwiano, akiongeza kuwa biashara pekee haiwezi kuhakikisha utulivu wa muda mrefu.

"Biashara ya pande mbili inapaswa kuungwa mkono na uwekezaji ili kuhakikisha uwiano na uendelevu; kuna fursa kubwa katika teknolojia za kidijitali, nishati, afya, na utalii, na kuongeza uratibu kati ya kampuni za Kichina kuwekeza nchini Türkiye kutakuwa na manufaa," ilisema taarifa ya urais wa Uturuki.

Kuhakikisha mifumo inabaki hai