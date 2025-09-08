Maafisa wawili wa polisi waliuawa shahidi na wengine wawili walijeruhiwa katika shambulio la risasi kwenye kituo cha polisi katika mkoa wa magharibi wa Izmir, Uturuki, siku ya Jumatatu, huku mshukiwa mwenye umri wa miaka 16 akikamatwa, maafisa walisema.

Kijana huyo alifyatua risasi kwa bunduki kwenye kituo cha polisi cha Salih İsgoren kilichopo wilaya ya Balcova, Izmir. Waziri wa Mambo ya Ndani, Ali Yerlikaya, alisema shambulio hilo "la kikatili" kwenye kituo cha polisi huko Balcova, wilaya iliyo magharibi mwa mji wa mapumziko, lilipelekea maafisa wawili kuuawa shahidi na mwingine "kujeruhiwa vibaya" huku afisa mwingine akipata "majeraha madogo."

"Mshukiwa wa tukio hilo, E.B. mwenye umri wa miaka 16, amekamatwa na uchunguzi umeanzishwa," Yerlikaya aliandika kwenye X.