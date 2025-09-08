UTURUKI
Shambulio la risasi kwenye kituo cha polisi magharibi mwa Uturuki lawaua polisi wawili
Mshukiwa mwenye umri wa miaka 16 amekamatwa kutokana na ufyatuaji risasi katika mkoa wa Izmir wa Uturuki, ambao pia uliacha polisi wengine wawili na majeraha.
Polisi walisambaa mara moja katika eneo hilo, wakiweka hatua kali za usalama, ripoti za vyombo vya habari zilisema. / AA
Maafisa wawili wa polisi waliuawa shahidi na wengine wawili walijeruhiwa katika shambulio la risasi kwenye kituo cha polisi katika mkoa wa magharibi wa Izmir, Uturuki, siku ya Jumatatu, huku mshukiwa mwenye umri wa miaka 16 akikamatwa, maafisa walisema.

Kijana huyo alifyatua risasi kwa bunduki kwenye kituo cha polisi cha Salih İsgoren kilichopo wilaya ya Balcova, Izmir. Waziri wa Mambo ya Ndani, Ali Yerlikaya, alisema shambulio hilo "la kikatili" kwenye kituo cha polisi huko Balcova, wilaya iliyo magharibi mwa mji wa mapumziko, lilipelekea maafisa wawili kuuawa shahidi na mwingine "kujeruhiwa vibaya" huku afisa mwingine akipata "majeraha madogo."

"Mshukiwa wa tukio hilo, E.B. mwenye umri wa miaka 16, amekamatwa na uchunguzi umeanzishwa," Yerlikaya aliandika kwenye X.

Afisa aliyejeruhiwa alipelekwa katika Hospitali ya Utafiti na Matibabu ya Chuo Kikuu cha Dokuz Eylul. Waziri wa Sheria, Yilmaz Tunc, alitangaza kuwa uchunguzi wa kisheria kuhusu shambulio hilo umeanzishwa na Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Umma wa Izmir.

"Uchunguzi wa haraka wa kisheria umeanzishwa na Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Umma wa Izmir kuhusu tukio hilo, na manaibu waendesha mashtaka wakuu wawili na waendesha mashtaka sita wamepewa jukumu," Tunc aliandika kwenye X, akilaani shambulio hilo la silaha.

Polisi walichukua hatua za haraka za usalama katika eneo hilo, vyombo vya habari viliripoti. Meya wa Izmir, Cemil Tugay, alilaani shambulio hilo "la usaliti" na kutuma rambirambi zake kwa familia za mashahidi kupitia ujumbe kwenye X.

CHANZO:AA
