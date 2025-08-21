Watu wasiopungua 47 wamefariki dunia na zaidi ya 56,000 wameachwa bila makazi kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa za hivi karibuni nchini Niger, mamlaka zilisema Jumatano.

Mafuriko hayo yameathiri kaya 7,754 katika mitaa na vijiji 339, kulingana na Idara Kuu ya Ulinzi wa Raia.

"Takriban watu 30 walifariki baada ya nyumba zao kuporomoka huku wengine 17 wakizama. Aidha, mafuriko hayo yamejeruhi watu 70 na kusababisha vifo vya mifugo 257," idara hiyo ilisema katika taarifa.

Kamati ya kitaifa inayoshughulikia kuzuia mafuriko imesema imeanza kugawa msaada wa chakula, ikilenga familia 3,776.