AFRIKA
1 dk kusoma
47 wafariki huku maelfu wakiachwa bila makazi kufuatia mafuriko nchini Niger
Maelfu ya watu wamepoteza makazi yao kutokana na mafuriko ambayo yameharibu nyumba na kuua mifugo, kama ilivyosemwa na mamlaka.
47 wafariki huku maelfu wakiachwa bila makazi kufuatia mafuriko nchini Niger
Mwaka jana, Niger ilipokea mvua kubwa sana zilizoathiri watu zaidi ya milioni moja. / Getty
21 Agosti 2025

Watu wasiopungua 47 wamefariki dunia na zaidi ya 56,000 wameachwa bila makazi kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa za hivi karibuni nchini Niger, mamlaka zilisema Jumatano.

Mafuriko hayo yameathiri kaya 7,754 katika mitaa na vijiji 339, kulingana na Idara Kuu ya Ulinzi wa Raia.

"Takriban watu 30 walifariki baada ya nyumba zao kuporomoka huku wengine 17 wakizama. Aidha, mafuriko hayo yamejeruhi watu 70 na kusababisha vifo vya mifugo 257," idara hiyo ilisema katika taarifa.

Kamati ya kitaifa inayoshughulikia kuzuia mafuriko imesema imeanza kugawa msaada wa chakula, ikilenga familia 3,776.

Zilizopendekezwa

Serikali imetenga faranga bilioni 12 za CFA ($21.3 milioni) kusaidia familia na watu walioathiriwa na mafuriko kote nchini, kulingana na mamlaka.

Mafuriko yamekuwa mojawapo ya majanga ya asili yenye kuleta uharibifu mkubwa duniani, huku Afrika ikikumbwa na athari kubwa zaidi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo yamebadilisha mifumo ya mvua.

Mwaka 2024, mvua kubwa ziliathiri takriban watu milioni 1.5 nchini Niger katika mikoa yote minane ya nchi hiyo.

