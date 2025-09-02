AFRIKA
1 dk kusoma
Guinea inaondoa vikwazo vya vyombo vya habari kabla ya kura ya maoni
Vyombo vya habari vya Guinea vinaweza kutoa sauti kwa vyama vilivyopigwa marufuku kabla ya kura ya maoni ya Septemba, rais wa mdhibiti wa vyombo vya habari nchini humo alisema Jumatatu.
Guinea inaongozwa na jeshi tangu 2021. / TRT Global
2 Septemba 2025

Vyombo vya habari vya Guinea vinaweza kutoa nafasi kwa vyama vilivyopigwa marufuku kuelekea kura ya maoni ya Septemba, alisema rais wa mdhibiti wa vyombo vya habari wa nchi hiyo, akibatilisha uamuzi wa awali wa kupiga marufuku matangazo kama hayo.

Nchi hiyo ya Afrika Magharibi itafanya kura ya maoni mnamo Septemba 21, ambayo inatarajiwa kufungua njia ya kurejea kwa utawala wa kiraia baada ya jeshi kuchukua madaraka mwaka 2021.

Wiki iliyopita, mkuu wa mamlaka ya mawasiliano ya nchi hiyo (HAC), Boubacar Yacine Diallo, alipiga marufuku vyombo vya habari kutoa nafasi kwa vyama vya kisiasa vilivyosimamishwa au kufutwa.

Katika taarifa iliyotumwa kwa AFP siku ya Jumatatu, HAC ilisema kuwa vyombo vya habari "vinapaswa kuhakikisha kufuata kanuni ya upatikanaji wa haki sawa kwa njia zao, safu zao, na kurasa zao," bila kutaja marufuku hiyo.

Akizungumza na AFP siku ya Jumatatu, Diallo alisema kuwa vyombo vya habari vinaweza kutoa nafasi kwa vyama vilivyosimamishwa au kufutwa na serikali ya mpito.

Alisema kuwa maoni yake ya Alhamisi "yalikuwa mapendekezo tu, na ni hati ya mwisho ya HAC pekee inayoweza kutumika kama kanuni za kampeni."

CHANZO:AFP
