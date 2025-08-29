Zaidi ya wakimbizi 6,000 wa Sudan Kusini wameondoka katika mojawapo ya kambi kubwa za wakimbizi nchini Kenya, Umoja wa Mataifa unasema, huku kupunguzwa kwa misaada kukisababisha uhaba mkubwa wa chakula.

Afisa wa Idara ya Huduma za Wakimbizi (DRS) huko Kakuma, ambaye hakutaka kutajwa jina kwa sababu hakuwa na ruhusa ya kuzungumza na vyombo vya habari, aliiambia AFP Alhamisi kwamba wengi walikuwa wakirejea Sudan Kusini. "Hawana chakula," alisema.

Kambi ya wakimbizi ya Kakuma kaskazini mwa Kenya ni ya pili kwa ukubwa nchini humo na inahifadhi takriban wakimbizi 300,000 kutoka Sudan Kusini, Somalia, Uganda, na Burundi.

"Tangu Januari, takriban wakimbizi 6,200 wa Sudan Kusini wameondoka Kakuma na Kalobeyei," Shirika la Wakimbizi la Umoja wa Mataifa (UNHCR) lilisema katika taarifa iliyotumwa kwa AFP Alhamisi.

Mashirika ya kibinadamu yanapambana, huku maandamano ya vurugu yalizuka mwezi uliopita kutokana na kupunguzwa kwa mgao wa chakula kufuatia kupunguzwa kwa misaada kutoka Marekani na wafadhili wengine.

Safari hatari

Sudan Kusini imekumbwa na miaka ya kukosekana kwa utulivu na kwa sasa inakabiliwa na hofu ya vita vipya vya wenyewe kwa wenyewe kutokana na mvutano wa kisiasa, hali inayowasukuma wakimbizi kuvuka mpaka.

Kati ya Julai na Agosti 22 pekee, takriban watu 3,600 -- wengi wao wanawake na watoto -- waliondoka kambini, Shirika hilo lilisema, "wakihesabu zaidi ya nusu ya waliotoka mwaka huu."

"Idadi halisi huenda ikawa kubwa zaidi, kwani harakati nyingi hufanyika kupitia njia zisizo rasmi," liliongeza.

Shirika hilo liliongeza kusema kuwa kuondoka huko kulifanyika katika muktadha wa "watu wapya takriban 4,800" waliofika tangu Januari.