AFRIKA
1 dk kusoma
CHAUMMA wajinadi na sera ya mabadiliko
Chama hicho cha upinzani kimeendelea kuomba ridhaa ya kuiongoza Tanzania, siku sita toka kuanza kwa kampeni za nchi nzima kuelekea Uchaguzi Mkuu wa Oktoba 29, 2025.
CHAUMMA wajinadi na sera ya mabadiliko
Mgombea wa nafasi ya makamu rais kwa tiketi ya CHAUMMA, Devotha Minja./Picha:@ChaummaT
4 Septemba 2025

Chama Cha Ukombozi wa Umma (CHAUMMA) nchini Tanzania kimewaomba Watanzania kukipa ridhaa ya kuiongoza nchi hiyo, kwa ahadi ya kusukuma mbele vuguvugu la mabadiliko katika nchi hiyo.

Akizungumza mjini Morogoro, mgombea mwenza wa urais wa chama hicho, Devotha Minja amesema ni vyema watanzania wakakichagua chama hicho, ili kiharakishe ajenda ya mabadiliko na mageuzi.

Kulingana na Minja, wanachama wa Chama Cha Mapinduzi (CCM) wanapaswa kukichagua CHAUMMA iki ikabili mifumo ya kodi ambayo si rafiki kwa wananchi.

“Kama CHADEMA hawapo, basi mtuunge mkono mkono kwa sababu adui yetu ni CCM, tunazitaka ‘reforms’…tukiingia bungeni itakuwa ni reforms, reforms, reforms. Hicho ndicho kitakachokuwa kipaumbele cha CHAUMMA,” alisema Minja.

Zilizopendekezwa

Minja alisisitiza kuwa ni ngumu kupata mabadiliko unayoyataka kama hauna wawakilishi bungeni wa kuleta mabadiliko hayo.

Mgombea huyo ameongeza kuwa chama chake kimejizatiti kuboresha sekta ya kilimo ili kiwe na tija kwa wakulima nchini Tanzania.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us