Harambee Stars ya Kenya itaanza safari yake ya kihistoria katika michuano ya TotalEnergies CAF ya Ubingwa wa Mataifa ya Afrika (CHAN) PAMOJA 2024 Jumapili kwa mchuano mkali wa Kundi A dhidi ya mabingwa mara mbili DR Congo kwenye Uwanja wa Kasarani jijini Nairobi.

Huku mataifa matano yakipigania nafasi mbili pekee za robo-fainali katika Kundi A, kila mechi inakuwa na umuhimu zaidi - na wenyeji wako chini ya shinikizo la kuwasilisha matokeo kutoka kwa kipemga cha kwanza.

Ratiba hii ya ufunguzi inaashiria kurejea kwa Kenya katika hatua ya bara na inaahidi kuweka sauti kwa kile kinachotarajiwa kuwa mojawapo ya matoleo yenye ushindani mkubwa hadi sasa.

Wanaingia ugani chini ya maelekezo ya kocha mkuu Benni McCarthy.

Vigogo walihama timu

Mtaalamu huyo wa Afrika Kusini aliyeteuliwa mwezi Machi, alifanikiwa kuipatia Harambee Stars motisha na kujiamini na ustadi wa kisasa wa kimbinu, lakini maandalizi ya timu hiyo katika michuano hiyo yameathiriwa na kuondoka kwa wachezaji kusikotarajiwa na wasiwasi wa utimamu wa mwili.

Washambuliaji wakuu Moses Shumah na Emmanuel Osoro - wafungaji wawili bora wa Ligi Kuu ya FKF - awali walikuwa sehemu ya kikosi kabla ya kuhamia klabu ya Power Dynamos ya Zambia. Kijana anayechipukia, Mohamed Bajaber alifuata mfano huo, na kukamilisha uhamisho wa hali ya juu kwenda Simba SC ya Tanzania usiku wa kuamkia shindano hilo.

Mnammo Jumamosi Rais wa Kenya William Ruto pia alitilia sukari utamu wa shindano kwa Wakenya akiwaahidi kila mchezaji shilingi milioni za Kenya kwa kila mechi watakayoshinda.