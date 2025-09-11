Spika wa Bunge la Uturuki, Numan Kurtulmus, amesema kuwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel dhidi ya nchi za ukanda huu yanapaswa kuwa "onyo".

Kauli hiyo ya Kurtulmus ilitolewa siku ya Alhamisi katika kikao cha Kamati ya Mshikamano wa Kitaifa, Undugu na Demokrasia, ambayo ilianzishwa katika bunge la Uturuki kama sehemu ya mchakato wa "Uturuki isiyo na ugaidi".

Akiweka wazi kuwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Qatar, Tunisia, na Yemen yanatoa dalili mpya kuhusu misimamo yake ya kichokozi katika ukanda huu, alisema kuwa Israel "imeweka wazi tena kuwa haitambui mamlaka ya nchi yoyote."