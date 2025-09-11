Wizara hiyo ilitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua haraka, ikionya kuwa kama Israel haitakomeshwa, mashambulio yake yasiyokuwa na mipaka yanaweza kuleta maafa Mashariki ya Kati.

Shambulio la anga la Israel dhidi ya kikosi cha mazungumzo cha Hamas katika mji wa Doha limelaaniwa na kutajwa kama ukiukaji wa uhuru wa Qatar na sheria za kimataifa.

Shambulio hilo la Israel liliua wanachama watano wa Hamas pamoja na afisa mmoja wa usalama wa Qatar.

Hamas imethibitisha kuwa viongozi wake walinusurika katika shambulio hilo.