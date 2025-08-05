Aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole amepoteza hadhi yake ya kidiplomasia, baada ya uteuzi wake kutenguliwa na Rais Samia Suluhu Hassan.

Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya nchi hiyo, ilisema kuwa imepokea barua kutoka kwa Katibu Mkuu Kiongozi, Dkt. Moses Kusiluka, ikitaarifu kwamba Rais wa nchi hiyo, Samia Suluhu Hassan ametengua uteuzi wa Polepole, aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, na pia kumuondolea hadhi ya ubalozi.

Kulingana na taarifa iliyotolewa Agosti 5, 2025, Rais Samia pia amemuachisha kazi Polepole kwa manufaa ya umma.

Kwa mujibu wa barua hiyo, uamuzi huo umeanza tangu Julai 16, 2025.