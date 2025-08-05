AFRIKA
1 dk kusoma
Tanzania: Humphrey Polepole apoteza hadhi ya ubalozi, uteuzi wake watenguliwa
Kulingana na taarifa iliyotolewa Agosti 5, 2025, Rais Samia pia amemuachisha kazi Polepole kwa manufaa ya umma.
Tanzania: Humphrey Polepole apoteza hadhi ya ubalozi, uteuzi wake watenguliwa
Aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole./Picha:Wengine
5 Agosti 2025

Aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole amepoteza hadhi yake ya kidiplomasia, baada ya uteuzi wake kutenguliwa na Rais Samia Suluhu Hassan.

Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya nchi hiyo, ilisema kuwa imepokea barua kutoka kwa Katibu Mkuu Kiongozi, Dkt. Moses Kusiluka, ikitaarifu kwamba Rais wa nchi hiyo, Samia Suluhu Hassan ametengua uteuzi wa Polepole, aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, na pia kumuondolea hadhi ya ubalozi.

Kulingana na taarifa iliyotolewa Agosti 5, 2025, Rais Samia pia amemuachisha kazi Polepole kwa manufaa ya umma.

Kwa mujibu wa barua hiyo, uamuzi huo umeanza tangu Julai 16, 2025.

Inapendekezwa

Kupitia barua yake ya Julai 13, 2025, Polepole alitangaza rasmi kujiuzulu nafasi yake ya kidiplomasia na uongozi wa umma, akitaja kukosekana kwa uelekeo sahihi katika uongozi wa kitaifa, kufifia kwa maadili na dhamira ya kuhudumia wananchi kama sababu kuu za hatua hiyo.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us