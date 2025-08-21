Uganda imeingia makubaliano na Marekani kupokea raia kutoka nchi za tatu ambao huenda wasipate hifadhi nchini Marekani lakini hawako tayari kurejea katika nchi zao za asili, Wizara ya Mambo ya Nje imesema Alhamisi.

"Huu ni mpango wa muda mfupi wenye masharti, ikiwa ni pamoja na kwamba watu wenye rekodi za uhalifu na watoto wasiokuwa na walezi hawatakubaliwa," alisema Vincent Bagiire Waiswa, Katibu Mkuu wa Wizara hiyo, katika taarifa yake.

Uganda inakuwa nchi ya hivi karibuni barani Afrika kukubali wahamiaji waliorejeshwa kutoka Marekani baada ya Eswatini, Sudan Kusini, na Rwanda kufikia makubaliano kama hayo na Marekani.

Rais Donald Trump analenga kuwafukuza mamilioni ya wahamiaji walioko nchini Marekani kinyume cha sheria, na serikali yake imekuwa ikijitahidi kuongeza idadi ya wahamiaji wanaorejeshwa katika nchi za tatu.