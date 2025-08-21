AFRIKA
1 dk kusoma
Uganda yafanya makubaliano na Trump ya kupokea wahamiaji kutoka Marekani
Uganda inakuwa nchi ya Afrika ya mwisho kukubali wahamiaji waliotimuliwa kutoka Marekani baada ya Eswatini, Sudan Kusini na Rwanda.
Uganda yafanya makubaliano na Trump ya kupokea wahamiaji kutoka Marekani
Wahamiaji kutoka Guatemala waliofukuzwa kutoka Marekani baada ya kuwasili katika Kituo cha Jeshi la Anga la Guatemala mjini Guatemala City. / AFP
21 Agosti 2025

Uganda imeingia makubaliano na Marekani kupokea raia kutoka nchi za tatu ambao huenda wasipate hifadhi nchini Marekani lakini hawako tayari kurejea katika nchi zao za asili, Wizara ya Mambo ya Nje imesema Alhamisi.

"Huu ni mpango wa muda mfupi wenye masharti, ikiwa ni pamoja na kwamba watu wenye rekodi za uhalifu na watoto wasiokuwa na walezi hawatakubaliwa," alisema Vincent Bagiire Waiswa, Katibu Mkuu wa Wizara hiyo, katika taarifa yake.

Uganda inakuwa nchi ya hivi karibuni barani Afrika kukubali wahamiaji waliorejeshwa kutoka Marekani baada ya Eswatini, Sudan Kusini, na Rwanda kufikia makubaliano kama hayo na Marekani.

Rais Donald Trump analenga kuwafukuza mamilioni ya wahamiaji walioko nchini Marekani kinyume cha sheria, na serikali yake imekuwa ikijitahidi kuongeza idadi ya wahamiaji wanaorejeshwa katika nchi za tatu.

Zilizopendekezwa

Wapinzani wamekosoa hatua hizi za kuwafukuza wahamiaji wakisema ni hatari na za kikatili, kwani watu wanaweza kutumwa katika nchi ambazo hawana uhusiano nazo na hawazungumzi lugha ya wenyeji.

Mahakama Kuu ya Marekani mnamo Juni iliruhusu serikali ya Trump kuwafukuza wahamiaji kwenda nchi za tatu bila kuwapa nafasi ya kuonyesha kuwa wanaweza kuathirika.

Hata hivyo, awali, nchi hiyo ilikana taarifa za kuwepo kwa mpango huo.

Soma zaidi
Ziara ya Erdogan Somalia 2011 ilikuwa ya mabadiliko kwa historia ya nchi: waziri wa Somalia
Mkuu wa UN asema Afrika lazima ifaidike kwanza na madini yake muhimu
Uturuki inaunga mkono juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine, Erdogan amuambia Putin
Uhusiano na China 'umepiga hatua': Waziri Mkuu wa India
Uturuki yaongeza juhudi za kupatikana kwa 'Libya yenye umoja'
Tanzania: Chama cha CCM kufanya mchakato wa uteuzi wa wagombea ubunge, viti maalumu
Kenya yazindua mradi wa dola milioni 165.5 kurejesha Msitu wa Mau
Sudan imeripoti maambukizi 1,575 mapya ya kipindupindu na vifo 22 katika wiki moja
Operesheni kubwa za msaada za Uturuki huko Gaza: zimeorodheshwa
Trump asema makubaliano ya Ukraine yatamsaidia 'kuingia mbinguni'
Ofa ya Turkish Airlines ya kuwekeza $349M kwa Air Europa imekubaliwa
Marekani kuwachunguza wanaotafuta kazi, uraia kuhusu maoni ya chuki dhidi ya Marekani na Uyahudi
Fidan, Rubio wajadili matokeo ya mazungumzo ya Washington kumaliza vita vya Ukraine
Jamhuri ya Afrika ya Kati kufanya uchaguzi mkuu Disemba 28
Umoja wa Mataifa washtumu mashambulizi ya ADF yaliyowaua raia 52 Mashariki mwa DRC
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us