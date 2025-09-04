Mgodi mkubwa zaidi wa almasi nchini Lesotho, Letšeng, umewafuta kazi wafanyakazi 240, ikiwa ni sawa na asilimia 20 ya wafanyakazi wake, huku ukipambana na bei ya chini ya vito kutokana na mahitaji duni na hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu mazingira ya uchumi duniani.
Hii ni kwa mujibu wa kampuni ambayo ndiyo mzalishaji mkuu Gem Diamonds (GEMD.L).
Almasi ni muhimu kwa uchumi wa Lesotho, na sekta hiyo inachangia hadi asilimia 10 ya Pato la Taifa na kutoa ajira kwa maelfu katika nchi yenye watu zaidi ya milioni 2.
Almasi pia ni bidhaa kuu inayouzwa njje ya Lesotho, pamoja na nguo.
Gem Diamonds ilisema mgodi wake wa Letšeng, ambao unazalisha baadhi ya vito vikubwa na vya thamani zaidi duniani kama vile "Lesotho Legend" yenye karati 910, umerekebisha mpango wake wa mgodi na kupunguza ajira ili kupunguza gharama.
"Shinikizo la bei endelevu, mahitaji muhimu katika masoko, kutokuwa na uhakika unaoendelea wa uchumi na siasa za dunia, pamoja na kutokuwa na uhakika wa ushuru kwa India, yote haya yanafanya hali kuwa ngumu kwa biashara," Mkurugenzi Mtendaji wa Gem Diamonds Clifford Elphick alisema katika taarifa.
Gem Diamonds mnamo Alhamisi iliripoti hasara ya nusu mwaka ya dola za Marekani milioni 11.7, ikilinganishwa na faida ya dola milioni 2.1 mapema mwanzo wa mwaka, baada ya mapato kushuka kwa asilimia 42 kutokana na bei ya chini.
Ilipata uharibifu wa dola milioni 10.7 kwa thamani ya Letšeng, kutokana na kushuka kwa ya almasi.
Kampuni ilibaini bei ya wastani ya dola 1,008 kwa kila karati katika kipindi cha miezi sita hadi Juni 30, asilimia 26 chini kuliko mwaka jana.
Uzalishaji wake wa kipindi cha nusu mwaka ulikuwa karati 47,125, ikilinganishwa na karati 55,873 katika kipindi kama hicho mwaka jana.
Bei ya almasi imeshuka kwa takriban asilimia 35 kutoka viwango vya juu vya mapema 2022 kutokana na mabadiliko ya mahitaji ya watumiaji na kupanda kwa vito vinavyokuzwa kwenye maabara, kulingana na Kielezo cha Bei Mbaya ya Almasi cha Zimnisky Global.
Wachimbaji madini wamejibu kwa kupunguza mapato, kupunguza ajira na kusimamisha miradi.