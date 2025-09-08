Rais Recep Tayyip Erdogan amethibitisha tena uungaji mkono wa Uturuki kwa watu wa Palestina, huku akitoa ukosoaji mkali dhidi ya uongozi wa Israel.

"Katika siku hizi ngumu ambapo serikali ya Netanyahu imepoteza kabisa mwelekeo, tunasimama na watu waliodhulumiwa wa Gaza kwa kutumia kila njia tuliyonayo," alisema Erdogan siku ya Jumatatu kupitia hotuba ya televisheni kwa taifa baada ya kikao cha Baraza la Mawaziri.

“Licha ya shinikizo zote, vitisho, kiburi na hali ya kutokuwajibika ya mtandao wa wauaji walioua zaidi ya watu wasio na hatia 64,000, bado tunashikilia msimamo wetu thabiti,” alisema Erdogan.

“Inshallah, tutaendeleza msimamo huo huo wa dhamira katika Mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ujao na kuwa sauti ya Wapalestina waliodhulumiwa huko.”

Uvamizi wa kijeshi wa Israel dhidi ya Gaza, ambao wengi wanaoushuhudia wanautaja kuwa ni mauaji ya halaiki, umeingia siku ya 702, huku Wapalestina 64,522 wakiwa wameuawa, wakiwemo 393 waliokufa kwa njaa iliyosababishwa kimaksudi na Israel.

