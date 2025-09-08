UTURUKI
2 dk kusoma
"Netanyahu amepoteza mwelekeo": Rais Erdogan wa Uturuki
Rais wa Uturuki ameahidi kuendelea kuiunga mkono Gaza licha ya kuongezeka kwa idadi ya vifo, na pia amesisitiza kujitegemea kwa nchi yake katika nishati kupitia maendeleo ya Mradi wa Kinu cha Nyuklia cha Akkuyu.
"Netanyahu amepoteza mwelekeo": Rais Erdogan wa Uturuki
Rais Recep Tayyip Erdogan ahutubia taifa, na kuthibitisha uungaji mkono wa Uturuki kwa Wapalestina na kuangazia Kiwanda cha Nyuklia cha Akkuyu. / / AA
8 Septemba 2025

Rais Recep Tayyip Erdogan amethibitisha tena uungaji mkono wa Uturuki kwa watu wa Palestina, huku akitoa ukosoaji mkali dhidi ya uongozi wa Israel.

"Katika siku hizi ngumu ambapo serikali ya Netanyahu imepoteza kabisa mwelekeo, tunasimama na watu waliodhulumiwa wa Gaza kwa kutumia kila njia tuliyonayo," alisema Erdogan siku ya Jumatatu kupitia hotuba ya televisheni kwa taifa baada ya kikao cha Baraza la Mawaziri.

“Licha ya shinikizo zote, vitisho, kiburi na hali ya kutokuwajibika ya mtandao wa wauaji walioua zaidi ya watu wasio na hatia 64,000, bado tunashikilia msimamo wetu thabiti,” alisema Erdogan.

“Inshallah, tutaendeleza msimamo huo huo wa dhamira katika Mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ujao na kuwa sauti ya Wapalestina waliodhulumiwa huko.”

Uvamizi wa kijeshi wa Israel dhidi ya Gaza, ambao wengi wanaoushuhudia wanautaja kuwa ni mauaji ya halaiki, umeingia siku ya 702, huku Wapalestina 64,522 wakiwa wameuawa, wakiwemo 393 waliokufa kwa njaa iliyosababishwa kimaksudi na Israel.

Malengo ya nishati ya nyuklia kupitia mradi wa Akkuyu

Zilizopendekezwa

Rais pia alizungumzia malengo ya Uturuki katika sekta ya nishati, akielezea maendeleo ya mradi wa Kinu cha Nyuklia cha Akkuyu.

Kwa uwezo wa jumla wa uzalishaji wa megawati 4,800, Erdogan alisema kinu hicho kitasadia Uturuki "kubadili bahati yake" na kuimarisha kujitegemea kwake katika sekta ya nishati.

Nishati ya nyuklia ina nafasi muhimu katika kufanikisha lengo la Uturuki bila hewa chafu ifikapo mwaka 2053. Kwa mantiki hiyo, nchi hiyo inapanga kujenga viwanda vingine vya nyuklia katika maeneo mawili zaidi baada ya kinu cha kwanza cha Akkuyu.

Mkataba wa ushirikiano wa kiserikali ulisainiwa kati ya Russia na Uturuki mnamo Mei 2010 kwa ajili ya ujenzi wa Kinu cha Nyuklia cha Akkuyu (Akkuyu NPP), ambacho kitakuwa na mitambo minne ya nguvu aina ya VVER-1200, zenye jumla ya uwezo wa megawati 4,800.

Msingi wa mradi huo uliwekwa mwaka 2018, na kulingana na mkataba, unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miaka saba.

CHANZO:TRT World and Agencies
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us