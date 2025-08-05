Algeria iliichabanga Uganda jumla ya mabao matatu kwa nunge, katika mechi ya kwanza ya Kundi C ya michuano ya CHAN 2024, uliofanyika katika uwanja wa taifa wa Mandela wa jijini Kampala, siku ya Agosti 4.

Matokeo hayo, yanaifanya Uganda kuwa mwenyeji wa kwanza kupoteza mchezo wao wa ufunguzi, kufuatia ushindi wa Tanzania na Kenya.

Bao la kwanza la Algeria, lilitiwa kimiani na Ayoub Ghezala, akiruka juu na kukutana na krosi ya Abderrahmane Meziane katika dakika ya 36 ya mchezo.