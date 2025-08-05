MICHEZO
1 dk kusoma
'Mbweha wa jangwani' wawatafuna 'Korongo' wa Uganda michuano ya CHAN 2024
Uganda ilikubali kichapo cha mabao 3-0, kutoka kwa Algeria kwenye mchezo wa Kundi C ya michuano ya CHAN 2024, na kuwa mwenyeji wa kwanza kupoteza mchezo.
'Mbweha wa jangwani' wawatafuna 'Korongo' wa Uganda michuano ya CHAN 2024
Uganda Cranes itamenyana na Niger na Afrika Kusini katika mechi zao zijazo. Picha / CAF / Others
5 Agosti 2025

Algeria iliichabanga Uganda jumla ya mabao matatu kwa nunge, katika mechi ya kwanza ya Kundi C ya michuano ya CHAN 2024, uliofanyika katika uwanja wa taifa wa Mandela wa jijini Kampala, siku ya Agosti 4.

Matokeo hayo, yanaifanya Uganda kuwa mwenyeji wa kwanza kupoteza mchezo wao wa ufunguzi, kufuatia ushindi wa Tanzania na Kenya.

Bao la kwanza la Algeria, lilitiwa kimiani na Ayoub Ghezala, akiruka juu na kukutana na krosi ya Abderrahmane Meziane katika dakika ya 36 ya mchezo.

Inapendekezwa

Meziane, ambaye alitangazwa kama mchezaji bora wa mechi hiyo, alitia nyavuni bao lake katika dakika ya 76, kabla ya Sofiane Bayazid kugongelea msumari kwenye jeneza la ‘The Cranes’, dakika tatu baadaye.

Bao hilo, liliamsha hasira ya mashabiki wa Uganda, ambao walilazimika kutoka nje ya uwanja wa Mandela, wakimuacha nyuma mke wa rais Yoweri Museveni, Janet Museveni uwanjani.

CHANZO:AFP
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us