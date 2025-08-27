Madagascar imepokea mafuvu matatu ya binadamu yaliyochukuliwa na wanajeshi wa kikoloni wa Ufaransa wakati wa mauaji ya mwaka 1897, hatua ambayo nchi zote mbili ziliitaja Jumanne kama urejeshaji wa kihistoria.

Mabaki hayo, moja likiaminika kuwa la Mfalme Toera wa watu wa Sakalava, yalihifadhiwa kwa zaidi ya karne moja katika Makumbusho ya Kitaifa ya Historia Asilia mjini Paris, kulingana na ripoti ya kituo cha habari cha Ufaransa BFMTV.

Mafuvu hayo yalichukuliwa baada ya vikosi vya Ufaransa kufanya shambulio la kikatili huko Ambiky, mji mkuu wa kifalme wa zamani wa Menabe, wakati wa awamu za mwanzo za ukoloni.

“Mafuvu haya yaliingia kwenye makusanyo ya kitaifa kwa hali ambazo kimsingi zinakiuka heshima ya binadamu na katika muktadha wa vurugu za kikoloni,” alisema Waziri wa Utamaduni wa Ufaransa Rachida Dati wakati wa hafla ya Paris.

‘Jeraha wazi moyoni’

Waziri wa Utamaduni wa Madagascar Volamiranty Donna Mara alielezea kutokuwepo kwa mabaki hayo kama “jeraha wazi moyoni mwa kisiwa chetu kwa zaidi ya karne moja, miaka 128.”

mafuvu hayo, zilizobebwa kwenye masanduku yaliyofunikwa kwa vitambaa vya kitamaduni, zilikabidhiwa kwa mamlaka za Madagascar Jumanne na zitapelekwa nchini Madagascar tarehe 31 Agosti.

yanatarajiwa kuzikwa baada ya siku kadhaa za sherehe.