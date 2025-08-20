Ukipita karibu na ofisi yake ya kushonea, huenda usigundue kuwa mwendeshaji wa ofisi hiyo ana changamoto ya kuona.

“Nimefanya kazi hii kwa miaka 34 sasa, na ndiyo kazi pekee ninayoijua kwa kweli,” anasema Charles Kibe Mwangi, fundi cherehani mwenye changamoto ya kuona, katika mahojiano yake na TRT Afrika.

Huku ulimwengu ukigeuka giza mbele ya macho yake, Charles aligeukia fimbo yake ya ufagio, kama rafiki yake na tegemeo lake pekee anapojaribu kutembea kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hata hivyo, hakuruhusu ulemavu wake kuwa kizuizi kwake katika shughuli za kumpatia riziki yake ya kila siku, yaani ushonaji.

Kulingana na Mwangi, ilikuwa ni njiti ya ufagio iliyomsukuma kuendelea na shughuli ya ushonaji licha ya kupoteza uwezo wa kuona.

Ni kijiti hicho hicho, kilichomuzewesha kutunga uzi kwenye mashine ya kushonea ngumu, kitu ambacho hakuweza kufanya hapo awali.

“Kijiti hichi kimebasilisha kabisa maisha yanu,” anasema Mwangi kwa upole, huku akitoa kijiti hicho nyuma ya sikio lake la kushoto, ambako ndiko anapokihifadhi.

Kila anaposhika njiti hiyo kila siku na kuhisi wembamba wake kwenye vidole vyake, Mwangi hupata ujasiri na kuamini kwamba ana suluhisho la kudumu la kuanzisha kazi yake kila asubuhi.

Ili aweze kuifahamu vyema futi yake ya kupimia nguo, Mwangi alimuomba rafiki yake mmoja ili aweze kumuwekea alama kuanzia sentimita moja hadi sitini kwa kutumia nukta nundu(Braille).

“Kazi ya kushona inahitaji vipimo kamili na halisia,” anaeleza kwa kujiamini na tabasamu kubwa usoni mwake.