Mabadiliko kuelekea mitandao ya umeme safi, yanayoendeshwa na nishati mbadala, yanabadilisha kwa kina sekta ya nishati duniani. Hata hivyo, mabadiliko haya pia yanaleta hatari mpya kama vile kukatika kwa umeme kwa kiwango kikubwa, mashambulizi ya mtandaoni, na utegemezi mkubwa kwa teknolojia mpya, kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya Chuo cha Kitaifa cha Ujasusi cha Uturuki.

Ripoti hiyo, iliyochapishwa Ijumaa na yenye kichwa “Usalama wa Nishati na Mabadiliko ya Kidijitali-Kijani: Safari ya Mitandao safi na Isiyo na Kaboni,” inasisitiza kwamba ingawa teknolojia za akili na mitandao isiyo na kaboni zina uwezo mkubwa wa kupunguza utegemezi wa nishati ya mafuta na kupunguza uzalishaji wa kaboni, pia zinaweka changamoto kubwa kwa mifumo ya umeme ya jadi.

“Uaminifu wa mitandao ya umeme hauhakikishwi tena. Kadri sehemu ya nishati mbadala inavyoongezeka na digitali inavyoendelea, kuhakikisha uthabiti wa mifumo ya umeme kunakuwa moja ya changamoto kubwa za wakati wetu,” inasema ripoti hiyo.

Onyo la wazi

Udhaifu wa mabadiliko haya ulionekana wazi mnamo Aprili 28, 2025, wakati kukatika kwa umeme kwa kiwango kikubwa kulikotokea Hispania kulisambaa hadi Ureno na Ufaransa, na kuwaacha mamilioni gizani kwa karibu saa kumi.

Athari za mnyororo zilisababisha kusimama kwa huduma za treni, viwanja vya ndege, na vituo vya mabasi. Mifumo ya malipo ilishindwa kufanya kazi, hospitali zililazimika kupunguza huduma kwa dharura tu, na baadhi ya maeneo yalitangaza hali ya dharura.

Wachambuzi walibainisha sababu kuu: sehemu ya nishati mbadala katika mtandao wa umeme wa Hispania ilikuwa imefikia asilimia 78, juu zaidi ya kiwango kilichopendekezwa cha asilimia 70. Ukosefu wa uwezo wa akiba uliongeza udhaifu wa mfumo na kusababisha kukatika kwa umeme kwa kiwango kikubwa.

“Kukatika huku kwa umeme ni onyo. Bila mikakati ya kisasa ya ulinzi na miundombinu yenye nguvu, hatari ya kuanguka kwa mfumo itaendelea kuongezeka,” inasisitiza ripoti hiyo.

Kati ya ahadi na vitisho

Mitandao ya akili — inayojumuisha akili bandia, mtandao wa vitu (IoT), na uchambuzi wa data kwa muda halisi — iko katikati ya mapinduzi ya kidijitali na kijani. Kwa kusawazisha mahitaji na usambazaji, kutabiri mahitaji ya matumizi, na kuboresha ufanisi wa nishati, mitandao hii inaahidi mfumo wa umeme endelevu na unaoweza kubadilika.

Lakini “akili” haimaanishi lazima “usalama,” inatahadharisha ripoti hiyo.

Ujumuishaji wa kidijitali zaidi unafungua milango zaidi kwa mashambulizi ya mtandaoni, kuingizwa kwa data za uongo, na programu hasidi zinazoweza kulemaza maeneo makubwa.

Ili kukabiliana na hatari hizi, ripoti inapendekeza matumizi ya kugundua hitilafu kwa kutumia akili bandia, mawasiliano yaliyosimbwa, na uthibitishaji wa hatua nyingi kwa shughuli muhimu za mtandao.